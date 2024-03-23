SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech’te tek şart var

5 MADDEDE ZİYECH

1- Faslı yıldız, bu sezon 7 gollük (4 gol-3 asist) katkısıyla Galatasaray'a 6 puan aldırdı.

2- Sarı-kırmızılı takımda uyluk ve ayak bileği sakatlığından dolayı 18 maçta oynayamadı.

3- Süre bulduğu 16 maçın sadece 9'una ilk 11'de çıkarken, 7'sinde sonradan dahil oldu.

4- Ağustos'ta Galatasaray'a geldiğinde 15 milyon Euro değeri olan oyuncu, son güncellemeyle birlikte 9.5 milyon Euro'ya geriledi.

5- Ziyech, gelecek sezon ve uzatma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda 2025-26'da Galatasaray'dan 2 milyon 850 biner Euro garanti ücret alacak.