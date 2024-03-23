SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Borna Barisic, Fırtına’ya yakın

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması için start verildi. Bu doğrultuda transfer için listesini oluşturan bordo-mavililer, bir süredir takip altında tuttukları Borna Barisic'te önemli aşama kaydetti. Hırvat sol bekin, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen Karadeniz ekibi, şartlar üzerine pazarlıkları başlattı. Oyuncunun görüşmelerde Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.