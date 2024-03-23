Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Borna Barisic, Fırtına'ya yakın
Giriş Tarihi: 23.3.2024 10:10 Son Güncelleme: 23.3.2024 10:44

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Borna Barisic, Fırtına'ya yakın

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Borna Barisic, Fırtına’ya yakın

Transferde düğmeye erken basan Trabzonspor, Borna Barisic’te mesafe kat etti. Rangers ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol bek ile sıcak temas kuruldu. Yapılan ilk teklife olumlu dönüş olurken, Bordo-Mavililer de çalışmalarda gaza bastı.

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması için start verildi. Bu doğrultuda transfer için listesini oluşturan bordo-mavililer, bir süredir takip altında tuttukları Borna Barisic'te önemli aşama kaydetti. Hırvat sol bekin, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen Karadeniz ekibi, şartlar üzerine pazarlıkları başlattı. Oyuncunun görüşmelerde Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

UMUT BOZOK'A İLK 11 ŞANSI!
Bu arada Trabzonspor'da deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında forvet mevkiinde mecburi bir revizyon yaşanacak. Enis Destan'ın Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın ileride Umut Bozok'u görevlendirme ihtimali ortaya çıktı. 27 yaşındaki santrfor, as kadroda yer alması durumunda ligde 27 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkmış olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Borna Barisic, Fırtına'ya yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA