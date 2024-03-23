Ümitler ‘Kılıç’ çekti!

ÜMİT Milli Takımımız, hazırlık maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.A Spor'dan naklen yayınlanan maçın 16. dakikasında sahne alan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki oyuncusu, Ay-Yıldızlılar'ı 1-0 öne geçirdi. 55'te penaltıdan Bertuğ skoru 2-0 yaparken, Abuashvili'nin golüyle müsabaka 2-1 bitti.ÜMİT Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Semih Kılıçsoy kararını şöyle yorumladı: "İlk etapta Ümit Milli Takımı'nın ana görevi, A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek. Hoca bir karar vermiş, biz de buna saygı duyacağız, onlara sahip çıkacağız. Bunu geçmişte Bertuğ, Kazımcan, Ravil, Arda Güler, Doğan yaşadı. Biz bu oyuncular için buradayız. Sahip çıkıyoruz. Onları yine yetiştirip oraya çıkarmak istiyoruz."