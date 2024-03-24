6 golün bedeli 242 milyon TL!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos döneminin en büyük eleştirisi hücum performansı. İleri uçta etkisiz kalan siyah-beyazlılar, son haftalarda oldukça zorluk yaşıyor. Santos yönetiminde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 kez rakip ağları sarsarken 10 da gol yedi. Siyahbeyazlılarda Semih Kılıçsoy dışında takıma olumlu katkısı olan bir forvet bulunmuyor. Yapılan yeni sözleşme ile maaşı 12 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu, Süper Lig'de 9 gol ve üç asistle oynarken Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka, toplamda 6 golde kaldı.
Süper Lig'de 17 maça çıkan Aboubakar, 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı Siyah-beyazlıların sorunlu yıldızı Rebic ise 15 lig maçında skor üretemedi, sadece 3 gol pası verdi. Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. Bu üç ismin Beşiktaş'a yıllık maliyeti ise 7 milyon Euro (Rebic 2.5, Aboubakar 3.5, Muleka 1 milyon Euro).
Özellikle Rebic ve Aboubakar'dan kesin olarak kurtulmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.
GHEZZAL SORUNU AŞILDI
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği futbolcular arasında yer alan Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde yer alan, "20 maçta en az 45 dakika oynarsa kontratı aynı şartlarda 1 yıl uzar" maddesi kaldırıldı. Ghezzal, bu sezon 10 maçta 45 dakika ve üzeri forma giymişti.
Cezayirli oyuncu kalan maçlarda 11'de değerlendirilebilecek ancak sözleşmesi uzatılmayacak.