6 golün bedeli 242 milyon TL!

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos döneminin en büyük eleştirisi hücum performansı. İleri uçta etkisiz kalan siyah-beyazlılar, son haftalarda oldukça zorluk yaşıyor. Santos yönetiminde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 kez rakip ağları sarsarken 10 da gol yedi. Siyahbeyazlılarda Semih Kılıçsoy dışında takıma olumlu katkısı olan bir forvet bulunmuyor.Süper Lig'de 17 maça çıkan Aboubakar, 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı Siyah-beyazlıların sorunlu yıldızı Rebic ise 15 lig maçında skor üretemedi, sadece 3 gol pası verdi. Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı.Özellikle Rebic ve Aboubakar'dan kesin olarak kurtulmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği futbolcular arasında yer alan Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde yer alan, "20 maçta en az 45 dakika oynarsa kontratı aynı şartlarda 1 yıl uzar" maddesi kaldırıldı.Cezayirli oyuncu kalan maçlarda 11'de değerlendirilebilecek ancak sözleşmesi uzatılmayacak.