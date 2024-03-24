Aurier&Sanchez harıl harıl çalışıyor

Milli arayı fırsat bilen Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinden sonra takımı 5 günlük izinle ödüllendirdi. Ancak iki oyuncuya teknik heyet tarafından özel program hazırlandı. Bir aydır sakatlıkla boğuşan Serge Aurier ve Davinson Sanchez izinli oldukları süre boyunca bireysel antrenman yaptı.
İki oyuncu da milli arada takıma katılacak ve fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecekler. Aurier ve Sanchez'in dönüşüyle eli iyice rahatlayacak olan Buruk, Hatayspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.
YUSUF DEMİR'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Galatasaray'ın Basel'e kiraladığı Yusuf Demir, İsviçre'de bulamadığı şansı Avusturya U-21 Milli Takımı'nda yakaladı. Yusuf 1-1 biten Danimarka maçında frikikten şık bir gole imza attı. Basel'de istediği süreleri alamayan 2003 doğumlu gurbetçi yetenek, sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Genç sağ kanadın klas golüne sosyal medyada övgü yağdıran sarıkırmızılı taraftarlar, oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu belirtti.