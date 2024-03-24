Aurier&Sanchez harıl harıl çalışıyor

Milli arayı fırsat bilen Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinden sonra takımı 5 günlük izinle ödüllendirdi. Ancak iki oyuncuya teknik heyet tarafından özel program hazırlandı.İki oyuncu da milli arada takıma katılacak ve fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecekler. Aurier ve Sanchez'in dönüşüyle eli iyice rahatlayacak olanGalatasaray'ın Basel'e kiraladığı Yusuf Demir, İsviçre'de bulamadığı şansı Avusturya U-21 Milli Takımı'nda yakaladı. Yusuf 1-1 biten Danimarka maçında frikikten şık bir gole imza attı. Basel'de istediği süreleri alamayan 2003 doğumlu gurbetçi yetenek, sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.