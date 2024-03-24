Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aurier&Sanchez harıl harıl çalışıyor
Giriş Tarihi: 24.3.2024

Aurier&Sanchez harıl harıl çalışıyor

Aurier&Sanchez harıl harıl çalışıyor

Sakatlıklarını yeni atlatan iki futbolcu, takıma verilen 5 günlük izinde boş durmadı, teknik heyetin hazırladığı özel programla açık kapattı

Milli arayı fırsat bilen Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinden sonra takımı 5 günlük izinle ödüllendirdi. Ancak iki oyuncuya teknik heyet tarafından özel program hazırlandı. Bir aydır sakatlıkla boğuşan Serge Aurier ve Davinson Sanchez izinli oldukları süre boyunca bireysel antrenman yaptı. İki oyuncu da milli arada takıma katılacak ve fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecekler. Aurier ve Sanchez'in dönüşüyle eli iyice rahatlayacak olan Buruk, Hatayspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.

YUSUF DEMİR'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Galatasaray'ın Basel'e kiraladığı Yusuf Demir, İsviçre'de bulamadığı şansı Avusturya U-21 Milli Takımı'nda yakaladı. Yusuf 1-1 biten Danimarka maçında frikikten şık bir gole imza attı. Basel'de istediği süreleri alamayan 2003 doğumlu gurbetçi yetenek, sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Genç sağ kanadın klas golüne sosyal medyada övgü yağdıran sarıkırmızılı taraftarlar, oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aurier&Sanchez harıl harıl çalışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA