Beşiktaş’ta 6 golün bedeli 242 milyon TL!

Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. Bu üç ismin Beşiktaş'a yıllık maliyeti ise 7 milyon Euro (Rebic 2.5, Aboubakar 3.5, Muleka 1 milyon Euro). Özellikle Rebic ve Aboubakar'dan kesin olarak kurtulmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.