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Giriş Tarihi: 24.3.2024 17:05 Son Güncelleme: 24.3.2024 17:07

Beşiktaş'ta 6 golün bedeli 242 milyon TL!

Beşiktaş’ta 6 golün bedeli 242 milyon TL!

Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan yıldızlar kulübe ağır fatura çıkardı. Siyah-beyazlı takıma yıllık maliyetleri 7 milyon Euro’yu (Yaklaşık 242 milyon TL) bulan Aboubakar, Rebic ve Muleka bu sezon sadece 6 kez rakip fileleri havalandırabildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos döneminin en büyük eleştirisi hücum performansı. İleri uçta etkisiz kalan siyah-beyazlılar, son haftalarda oldukça zorluk yaşıyor. Santos yönetiminde 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 kez rakip ağları sarsarken 10 da gol yedi. Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy dışında takıma olumlu katkısı olan bir forvet bulunmuyor.

Yapılan yeni sözleşme ile maaşı 12 milyon TL'ye çıkartılan genç futbolcu, Süper Lig'de 9 gol ve üç asistle oynarken Vincent Aboubakar, Ante Rebic ve Jackson Muleka, toplamda 6 golde kaldı. Süper Lig'de 17 maça çıkan Aboubakar, 4 gol kaydederken 1 de asist yaptı Siyah-beyazlıların sorunlu yıldızı Rebic ise 15 lig maçında skor üretemedi, sadece 3 gol pası verdi.

Muleka da 24 lig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandırdı. Bu üç ismin Beşiktaş'a yıllık maliyeti ise 7 milyon Euro (Rebic 2.5, Aboubakar 3.5, Muleka 1 milyon Euro). Özellikle Rebic ve Aboubakar'dan kesin olarak kurtulmak isteyen yönetim, Muleka'yı da kiralık ya da bonservisle göndermeyi planlıyor.

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Beşiktaş'ta 6 golün bedeli 242 milyon TL!
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