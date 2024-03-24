Beşiktaş’tan farklı prova

Süper Lig'de üst üste oynadığı üç karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş, milli arada Karadağ ekibi Buducnost'la yaptığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleye etkili başlayan Kartal, 7. dakikada Gedson'un
ağları bulan vuruşu ile öne geçti. Etkili oyununu devam ettiren siyah-beyazlılar, Umut Meraş
ve Ghezzal
'ın golleriyle devreyi 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda ise Aboubakar
ve Worrall
ile farkı 5'e çıkaran Beşiktaş'a karşı rakip tek golünü Ivanovic
ile buldu. Bu arada sakatlanan genç oyuncu Emrecan Terzi
maça devam edemedi.
MİSAFİR SEMİH!
Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi Beşiktaş'ta tepkiyle karşılanmaştı. Ümitler dün izin yaparken Semih, Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlıların Buducnost ile oynadığı hazırlık maçını izledi.