Beşiktaş’tan farklı prova

Süper Lig'de üst üste oynadığı üç karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş, milli arada Karadağ ekibi Buducnost'la yaptığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleye etkili başlayan Kartal, 7. dakikadaağları bulan vuruşu ile öne geçti. Etkili oyununu devam ettiren siyah-beyazlılar,ve'ın golleriyle devreyi 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda iseveile farkı 5'e çıkaran Beşiktaş'a karşı rakip tek golünüile buldu. Bu arada sakatlanan genç oyuncumaça devam edemedi.Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi Beşiktaş'ta tepkiyle karşılanmaştı. Ümitler dün izin yaparken Semih, Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlıların Buducnost ile oynadığı hazırlık maçını izledi.