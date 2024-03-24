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Giriş Tarihi: 24.3.2024

Beşiktaş’tan farklı prova

Beşiktaş’tan farklı prova

Kartal, Karadağ temsilcisi Buducnost ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı

Süper Lig'de üst üste oynadığı üç karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş, milli arada Karadağ ekibi Buducnost'la yaptığı hazırlık maçını 5-1 kazandı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleye etkili başlayan Kartal, 7. dakikada Gedson'un ağları bulan vuruşu ile öne geçti. Etkili oyununu devam ettiren siyah-beyazlılar, Umut Meraş ve Ghezzal'ın golleriyle devreyi 3-0 önde kapadı. İkinci yarıda ise Aboubakar ve Worrall ile farkı 5'e çıkaran Beşiktaş'a karşı rakip tek golünü Ivanovic ile buldu. Bu arada sakatlanan genç oyuncu Emrecan Terzi maça devam edemedi.

MİSAFİR SEMİH!
Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi Beşiktaş'ta tepkiyle karşılanmaştı. Ümitler dün izin yaparken Semih, Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlıların Buducnost ile oynadığı hazırlık maçını izledi.
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Beşiktaş’tan farklı prova
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