Çarşamba gününü Fenerbahçe istedi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programında Galatasaray'ın evindeki Hatayspor maçı 2 Nisan Salı gününe; Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Adana Demirspor karşılaşması ise 3 Nisan Çarşamba gününe verilmişti. Süper Kupa Finali'nin 7 Nisan Pazar günü oynanacağının netleşmesinin ardından kamuoyunda,yönünde yeni bir tartışma alevlendi. Ancak alınan bilgiye göre, 3 Nisan tarihini Fenerbahçe yönetiminin özellikle istediği öğrenildi. 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve ligden çekilmenin oylanacağı Genel Kurul'u gerekçe gösteren sarı-lacivertlilerin, bu tarih için federasyondan ricada bulunduğu ortaya çıktı.17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü20.30 Gaziantep FK-Alanyaspor20.30 Galatasaray-Hatayspor17.00 Sivasspor-Fatih Karagümrük20.30 Kayseri spor-Kasımpaşa20.30 Konyaspor-Trabzonspor20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor20.30 Samsunspor-Pendikspor20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş