Çarşamba gününü Fenerbahçe istedi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programında Galatasaray'ın evindeki Hatayspor maçı 2 Nisan Salı gününe; Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Adana Demirspor karşılaşması ise 3 Nisan Çarşamba gününe verilmişti. Süper Kupa Finali'nin 7 Nisan Pazar günü oynanacağının netleşmesinin ardından kamuoyunda, 'Galatasaray'ın 1 gün daha fazla dinleneceği'
yönünde yeni bir tartışma alevlendi. Ancak alınan bilgiye göre, 3 Nisan tarihini Fenerbahçe yönetiminin özellikle istediği öğrenildi. 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve ligden çekilmenin oylanacağı Genel Kurul'u gerekçe gösteren sarı-lacivertlilerin, bu tarih için federasyondan ricada bulunduğu ortaya çıktı. Normal planlamada salı günü F.Bahçe; çarşamba günü ise G.Saray'ın oynayacağı ancak gelen özel talep sonrası değişikliğe gidildiği belirtildi.
SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN PROGRAMI
2 NİSAN SALI
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Alanyaspor
20.30 Galatasaray-Hatayspor
3 NİSAN ÇARŞAMBA
17.00 Sivasspor-Fatih Karagümrük
20.30 Kayseri spor-Kasımpaşa
20.30 Konyaspor-Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor
4 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Samsunspor-Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş