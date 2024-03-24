EURO 2024’te kale benim!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, kendisinin eldiven sponsoru olan The One Glove Company'nin Youtube kanalına konuştu. Türk futbolunun çok iyi bir jenerasyon yakaladığını belirten Uğurcan, "EURO 2024 için gerçekten umutluyuz. İnşallah ben de orada olup Milli Takımımızı ve ülkemizi temsil etmek istiyorum.Almanya'daki turnuvada ülkem için başarılar kazanmayı hedefliyorum diye konuştu. Kendisi için tasarlanan eldivene de değinen tecrübeli kaleci, "" ifadelerini kullandı.Çocukluktan beri Trabzonsporlu olduğuna vurgu yapan Uğurcan Çakır, "Burada 4 tane kupa kazandım. Benim için anlatılmaz duygular. Bu takımın kaptanıyım ve bu takımla büyük başarılar gördüm. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Resmi olarak gelen son şampiyonlukta bulunmak, o formayı giymek, şampiyonlukta katkınızın olması, kaptan olmanız benim için hayatım boyunca unutamayacağım çok özel anlardı" şeklinde konuştu.Uğurcan, maç öncesi neler yaptığının sorulması üzerine de, "Otobüse bindiğimize ritüellerimiz başlıyor. Şarkılar dinliyoruz. Sahaya çıkacağımız günlerde genellikle şarkı dinleyip, motivasyon yaratmayı seviyorum. Stada geldiğimizde mobilizasyon egzersizleri yapıyorum. Saçımı tarıyorum, benim için çok önemli. Saçımı taramadan maça çıkmıyorum. Yüzde yüz konsantre olmaya çalışıyorum. Hiçbir şey düşünmeden sadece karşılaşmaya odaklanmak istiyorum" dedi.Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın yankıları devam ederken başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, bu süreçten takımın en az hasarla kurtulması için yoğun çaba sarf ediyor. Bu nedenle bir araya gelen ikilinin takımın saha içerisinde odaklanması ve gelecek sezon planlamasının aynı şekilde devam edebilmesi için görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmede ligde kalan haftalarda takımın konulan hedeflere ulaşması adına tüm çabanın devam etmesi, önemli mesafe katedilen transfer çalışmalarının da sonuçlandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.Afrika Kupası dönüşü forma giydiği 7 maçın 5'inde fileleri havalandıran Trezeguet'e Arap Yarım Adası'ndan büyük ilgi var. Onuachu ile birlikte takımın en skorer oyuncusu (9) unvanını elinde bulunduranGüncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Trezeguet için cezbedici bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor kulübünün bunu değerlendireceği öğrenildi. Son iki yılda Trabzonspor'da gole en fazla katkı yapan isim olan Mısırlı oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.