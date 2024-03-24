Fenerbahçe’nin düşmesini Galatasaray istemez!

"Fenerbahçe gibi büyük bir camianın, böyle bir anlayışa sıcak bakacağını düşünmüyorum. Galatasaray camiasının da ezeli rakibinin Süper Lig'den çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum""Fenerbahçe, erteleme isteğinin gerekçesi olarak nisan ayı boyunca oynayacağı üst üste 7 maçı gösterdi. Galatasaray da 'Şubat ayında biz de 8 maç oynadık o zaman neredeydiniz' diye soruyor!"F.Bahçeyönetimi, genel kuruldan güven oyu istiyor. F.Bahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ali Koç ve yönetimi,F.Bahçe bu ülkenin kilometre taşlarından. Hiçbir yönetim, bedeli ağır olacak harekette bulunamaz.F.Bahçe'ninligden çekilip çekilmeyeceği konusu GSYİAD'ın iftar gecesinde hiç konuşulmadı. Benim oturduğum masada gündeme bile gelmedi. Ama ben G.Saray camiasının da F.Bahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum. Yıllardan beri iki camia ezeli bir rakip olmalarına rağmen son dönemlerde birbirleri ile ciddi tartışma yaşıyorlar. Bir gazeteci olarak gözlemim, 6 yıllık Ali Koç yönetiminde yaşanan kavgalar, 20 yıllık Aziz Yıldırım yönetiminde bile yaşanmadı. Camianın büyüklerinin devreye girip bu kavgaların bitmesi konusunda adım atmalı.G.Saray, ertelenme olayına sıcak bakmıyor. F.Bahçe, erteleme gerekçesi olarak nisan ayında oynayacağı üst üste 7 maçı gösterdi. G.Saray da,diye soruyor! F.Bahçe, erteleme isteğine ülke puanını koz olarak gösteriyor. G.Saray da,diyor. Ayrıca kazansan da kaybetsen de ülke puanı ile ilgili çok önemli bir sıralama değişikliği olmayacak.TFF'nin ne kadar titiz çalışma yaptığını önümüzdeki hafta göreceğiz. Kararlar, hem adaletli olmalı hem de vicdanları kanatmamalı. Özellikle çaresiz bir adama tekme atan Oosterwolde'nin hareketi de doğru analiz edilmeli. Hatırlatırım Hollandalı Kluivert, Barcelona'da oynarken böyle bir hareket yapmış ve ne ceza almıştı! Pepe, Real Madrid'de benzer hareket yapmış ve ne ceza almıştı.GSYİAD mükemmel bir iftar gecesi düzenledi. GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu mükemmel bir konuşma yaptı. Kürsüye gelen başkan Dursun Özbek bile sözlerinden dolayı Hatipoğlu'nu alkışladı ve alkışlattı. Başkan Özbek, G.Saray'ın olmazsa olmaz projelerini bir kez daha anlattı ve yeni sezonda takımın Kemerburgaz'a taşınacağını net olarak söyledi. İki antrenman sahasının da yapıldığının altını çizdi. Gecede en önemli 3 olay vardı;Başkanın doğum günününün kutlanması.Cumhuriyetin 100. yılı temalı kum şovu.Dayı lakaplı Kerem Demirbay'ın konuklarla resim çektirmekten yerine bile oturamamasıydı.Milli takım sorumlularının, Semih'i önce A takıma çağırıp sonra Ümitlere göndermelerini etik olarak doğru bulmuyorum. Semih, en baştan Ümit Milli Takım'a çağrılabilirdi. Bu anlayış, Semih'in psikolojisini olumsuz etkiler.Semih'in haklı olsa bile Feyyaz Uçar'ı arayıpdemesini de doğru bulmuyorum. Sonuçta Milli Takım'da görev yapmak ayrıcalıktır.Montella, Semih'i karşısına alıp konuşmalı, neden böyle tercihte bulunduğunu açıklamalı. Bu arada İtalya ile oynanacak milli maç çok önemli. Semih'e de Ümitlerde büyük ihtiyaç var. Ama 2024 finallerinde Semih mutlaka A Milli Takım'da olmalı.Montella'nın, Macaristan önündeki kadro tercihini ve değişikliklerini beğenmedim. İtalyan hoca, mavi boncuk dağıtır gibianlayışında. Örneğin, Yusuf Yazıcı ile Arda Güler'i aynı anda sahaya sürmesi hataydı. İkisi de sol ayaklı hem de aynı oyun anlayışına sahip.Macaristan önündeki santrforsuz sistemi Milli Takım'a yarar getirmedi. Santrfor adayları kimlerdir?Güçlü bir MHK Başkanı'nı göreve getirir, hakem seçimlerini özel olarak yapardım. Liyakatı öne çıkarırdım, tüm hakemlerin yabancı dil bilmesini şart koşardım. Hatalar sonunda sert yaptırımlarda bulunurdum, yetersiz ve kalitesiz hakemlerle yola devam etmezdim. Samimi davranırdım, kulüp yöneticileri ile bir araya geldiğimizde masaya yumruğumu vururdum.44. maddeye eklenen kararların değişmesine imza atan kulüpleri kınıyorum. İnsan bunu değiştirirken biraz utanır. Bundan sonra ipini koparan sahaya dalar, hakemi de döver. Sonra elini kolunu sallayarak evine gider. Yani bu değişiklik şimdi mi yapılır? Maç oynanırken kural değişir mi? Ayıptır, günahtır! Saha içi terörü engellemeniz gerekirken artıracak işler yapıyorsunuz. Bu değişiklik, adalet istemek değil ayrıcalık istemektir."Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."