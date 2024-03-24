Fenerbahçe’nin düşmesini Galatasaray istemez!

MURAT ÖZBOSTAN SORDU LEVENT TÜZEMEN CEVAPLADI
"Fenerbahçe gibi büyük bir camianın, böyle bir anlayışa sıcak bakacağını düşünmüyorum. Galatasaray camiasının da ezeli rakibinin Süper Lig'den çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum"
"Fenerbahçe, erteleme isteğinin gerekçesi olarak nisan ayı boyunca oynayacağı üst üste 7 maçı gösterdi. Galatasaray da 'Şubat ayında biz de 8 maç oynadık o zaman neredeydiniz' diye soruyor!"
ADINI TARİHE LİGDEN DÜŞÜREN BAŞKAN OLARAK GEÇİRMEZ
SORU: F.Bahçe'nin olağanüstü genel kurul kararında yetki değil konunun tartışılacağı bilgisi SPK'ya bildirilmiş. Yönetim, kongrede, "Ligden çekilin" desteği alırsa uygular mı? Türk futboluna bedeli ne olur?
F.Bahçe
yönetimi, genel kuruldan güven oyu istiyor. F.Bahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Ali Koç ve yönetimi, yetki alsa bile uygulayacaklarına inanmıyorum.
F.Bahçe bu ülkenin kilometre taşlarından. Hiçbir yönetim, bedeli ağır olacak harekette bulunamaz. Ali Koç, F.Bahçe tarihine adını ligden çekip küme düşüren başkan olarak yazdırmaz.
CEZALAR VİCDANLARI KANATMAMALI
Mesela Galatasaray ezeli rakibinin Süper Lig'den çekileceğine inanıyor mu?
F.Bahçe'nin
ligden çekilip çekilmeyeceği konusu GSYİAD'ın iftar gecesinde hiç konuşulmadı. Benim oturduğum masada gündeme bile gelmedi. Ama ben G.Saray camiasının da F.Bahçe gibi büyük bir camianın ligden çekilmesini isteyeceğine inanmıyorum. Yıllardan beri iki camia ezeli bir rakip olmalarına rağmen son dönemlerde birbirleri ile ciddi tartışma yaşıyorlar. Bir gazeteci olarak gözlemim, 6 yıllık Ali Koç yönetiminde yaşanan kavgalar, 20 yıllık Aziz Yıldırım yönetiminde bile yaşanmadı. Camianın büyüklerinin devreye girip bu kavgaların bitmesi konusunda adım atmalı.
'PRAG MAÇLARINDA NEREDEYDİNİZ'
Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenmesini bekliyordu. Yazılı bir başvuru yaptı. Galatasaray ise bunu kabul etmedi. Süper Kupa finali olmasaydı o hafta lig vardı. Şimdi yine gereksiz bir tartışma başladı. "Rakibin maçı erteleniyor, bizimki ertelenmiyor" diye. Oysa Olympiakos'un bu hafta maçı var. Ve bir detay daha söyleyeyim, 7 Nisan kararı hem F.Bahçe hem de Galatasaray'ın onayı ile alınmış bir tarih…. Yorumunuz nedir?
G.Saray, ertelenme olayına sıcak bakmıyor. F.Bahçe, erteleme gerekçesi olarak nisan ayında oynayacağı üst üste 7 maçı gösterdi. G.Saray da, "Şubat ayında biz de 8 maç oynadık o zaman neredeydiniz"
diye soruyor! F.Bahçe, erteleme isteğine ülke puanını koz olarak gösteriyor. G.Saray da, "Biz Sparta Prag ile oynarken ülke puanı yok muydu"
diyor. Ayrıca kazansan da kaybetsen de ülke puanı ile ilgili çok önemli bir sıralama değişikliği olmayacak.
CEZALAR VİCDANLARI KANATMAMALI
Trabzon-F.Bahçe maçının sevkleri pazartesi günü yapılacak. TFF, titiz bir çalışma yürütüyor… Oldukça detaylı bir rapor, hem temsilcilerden hem de olay için atanan bilirkişi heyetinden hukuk kuruluna gelecek. Fenerbahçe diyor ki, "Bizim ceza almamamız lazım". Trabzonspor da diyor ki, "Cezayı hak ettik ama taraftarımız da dayak yedi" sizin düşünceniz nedir?
TFF'nin ne kadar titiz çalışma yaptığını önümüzdeki hafta göreceğiz. Kararlar, hem adaletli olmalı hem de vicdanları kanatmamalı. Özellikle çaresiz bir adama tekme atan Oosterwolde'nin hareketi de doğru analiz edilmeli. Hatırlatırım Hollandalı Kluivert, Barcelona'da oynarken böyle bir hareket yapmış ve ne ceza almıştı! Pepe, Real Madrid'de benzer hareket yapmış ve ne ceza almıştı.
FLORYA'DAN AYRILIYOR
F.Bahçe cephesinde bu gelişmeler yaşanırken G.Saray'da keyifler yerinde görünüyor. Siz dün önemli bir iftara katıldınız, burada kulislerde neler konuşuluyor bizimle paylaşır mısınız?
GSYİAD mükemmel bir iftar gecesi düzenledi. GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu mükemmel bir konuşma yaptı. Kürsüye gelen başkan Dursun Özbek bile sözlerinden dolayı Hatipoğlu'nu alkışladı ve alkışlattı. Başkan Özbek, G.Saray'ın olmazsa olmaz projelerini bir kez daha anlattı ve yeni sezonda takımın Kemerburgaz'a taşınacağını net olarak söyledi. İki antrenman sahasının da yapıldığının altını çizdi. Gecede en önemli 3 olay vardı;
1-
Başkanın doğum günününün kutlanması.
2-
Cumhuriyetin 100. yılı temalı kum şovu.
3-
Dayı lakaplı Kerem Demirbay'ın konuklarla resim çektirmekten yerine bile oturamamasıydı.
SEMİH'E YAPILAN ETİK BİR YANLIŞ
Türk futbolu yeteri kadar gergin. Bir de Milli Takım'da Semih Kılıçsoy krizi çıktı. Beşiktaş, Montella'yı bombardımana tuttu. Hatta Semih, "Beni gelin buradan alın" diye Feyyaz Uçar'ı aramış. Ortada bu kadar abartılacak bir durum var mı? Sizin analiziniz nedir?
Milli takım sorumlularının, Semih'i önce A takıma çağırıp sonra Ümitlere göndermelerini etik olarak doğru bulmuyorum. Semih, en baştan Ümit Milli Takım'a çağrılabilirdi. Bu anlayış, Semih'in psikolojisini olumsuz etkiler.
Semih'in haklı olsa bile Feyyaz Uçar'ı arayıp "Beni buradan alın"
demesini de doğru bulmuyorum. Sonuçta Milli Takım'da görev yapmak ayrıcalıktır. Ayrıca genç oyuncu, Ümit maçında güzel oyununu golle süsledi.
Montella, Semih'i karşısına alıp konuşmalı, neden böyle tercihte bulunduğunu açıklamalı. Bu arada İtalya ile oynanacak milli maç çok önemli. Semih'e de Ümitlerde büyük ihtiyaç var. Ama 2024 finallerinde Semih mutlaka A Milli Takım'da olmalı.
MONTELLA MAVİ BONCUK DAĞITTI!
Önce Milli Takım'dan başlayalım. Bir forvet sorunu olduğu gerçek. Özellikle son vuruşlarda sıkıntı bulunuyor. Bu konuda ne söylersiniz?
Montella'nın, Macaristan önündeki kadro tercihini ve değişikliklerini beğenmedim. İtalyan hoca, mavi boncuk dağıtır gibi 'herkes oynasın'
anlayışında. Örneğin, Yusuf Yazıcı ile Arda Güler'i aynı anda sahaya sürmesi hataydı. İkisi de sol ayaklı hem de aynı oyun anlayışına sahip. Ayrıca bir santrfor planlaması yapmalı. Daha önceki maçlarda Barış Alper'i oynatmıştı.
Macaristan önündeki santrforsuz sistemi Milli Takım'a yarar getirmedi. Santrfor adayları kimlerdir? Formdaysa Cenk Tosun, Barış Alper, Kenan Yıldız ya da Semih Kılıçsoy…
TFF BAŞKANI OLSAM KURALLARI ESNETMEZDİM
Size deseler ki, "TFF başkanı sizsiniz ve icraatlarınızı bekliyoruz." İlk olarak ne yapardınız?
Güçlü bir MHK Başkanı'nı göreve getirir, hakem seçimlerini özel olarak yapardım. Liyakatı öne çıkarırdım, tüm hakemlerin yabancı dil bilmesini şart koşardım. Hatalar sonunda sert yaptırımlarda bulunurdum, yetersiz ve kalitesiz hakemlerle yola devam etmezdim. Samimi davranırdım, kulüp yöneticileri ile bir araya geldiğimizde masaya yumruğumu vururdum. Kim olursa olsun arıza çıkaranları deşifre ederdim. Kuralları esnetmem, daha güçlü hale getirirdim.
AYRICALIK İSTİYORLAR!
Tahkim Kurulu; F.Bahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, A.Gücü, İstanbul, Pendik, Karagümrük, Sivas ve A.Demir'in 44. maddeye eklenen yaptırımlara itirazını görüştü, iptal kararı verdi. Yorumunuz nedir?
44. maddeye eklenen kararların değişmesine imza atan kulüpleri kınıyorum. İnsan bunu değiştirirken biraz utanır. Bundan sonra ipini koparan sahaya dalar, hakemi de döver. Sonra elini kolunu sallayarak evine gider. Yani bu değişiklik şimdi mi yapılır? Maç oynanırken kural değişir mi? Ayıptır, günahtır! Saha içi terörü engellemeniz gerekirken artıracak işler yapıyorsunuz. Bu değişiklik, adalet istemek değil ayrıcalık istemektir.
DEĞİŞEN KURAL NE DİYORDU?
"Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."