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Giriş Tarihi: 25.3.2024 00:42

Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte yeni maaşı

Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini uzatıyor! İşte yeni maaşı

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Okan Buruk için yeni sözleşme çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik adama 2 yıllık yeni sözleşme teklifi sunacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Okan Buruk'a 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Buruk'un teklif edilen sözleşmeye 'Evet' dediği belirtildi. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yıl 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak.

Takvim'in haberine göre; İki yılda 95 milyon liranın sahibi olacak. Ancak yönetim etik olması için resmi imzaların seçimden sonra atılmasını istiyor. Okan Buruk'un da bu teklife olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu spekülasyonlara neden olmamak için ve camianın bu durumdan etkilenmemesi için Mayıs ayında yapılacak sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

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Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini uzatıyor! İşte yeni maaşı
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