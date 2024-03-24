İlk notlar kırık

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan'a boyun eğen A Milli Takım'da teknik patron Vincenzo Montella, kadro tercihleriyle tartışıldı. Üstün oynamamıza ve pozisyon bulmamıza rağmen son vuruşlarda etkisiz olmamız Ay-Yıldızlılar'a da Budapeşte'de yenilgiyi getirdi. İşte milli maçın ardından gündemdeki konular.
ENES ÜNAL AKSADI, SAMET DONUK KALDI!
İtalyan hoca, ilk kez davet ettiği Semih Kılıçsoy ile Ahmetcan Kaplan'ı Ümit Milli Takım'a gönderdi. Yerlerine oynattığı Enes Ünal santrforda varlık gösteremezken Samet Akaydın da stoperde aksadı.
210 günlük sakatlıktan yeni kurtulan ve bu sezon sadece 2 kez ilk 11'de şans bulan Enes; şut, kilit pas, orta, pas arası gibi değerlerde sıfır çekerken sebebiyet verdiği penaltıyla yenilgiyi getirdi. Panathinaikos'ta oynayan Samet, 9 top kaybıyla savunmanın dengesini bozarken tehlike engelleme, top çalma karnelerinde sıfırı tüketti.
YUNUS AKGÜN DÖRT İSTATİSTİKTE SIFIR ÇEKTİ...
Fenerbahçe'de en skorer dönemini (14 gol-11 asist) geçiren İrfan Can Kahveci yerine Leicester City'de düzenli forma şansı bulamayan Yunus Akgün'de ısrarcı olundu.
76 dakika boyunca rakibi karşısında topu ezen ve buluştuğu 41 topu verimsiz kullanan sağ kanat oyuncusu; orta, başarısız dribbling, ikili mücadele, pas arasında sıfır çekti.
Kaybettiği 14 topla sahanın en kötüsü oldu.
'ZEKİ' AMA ÇEVİK DEĞİL!
Galatasaray'da sağ bekte de oynayan Barış Alper ile Kaan Ayhan'ı düşünmeyen Montella, yerine Roma'da kulübeye hapsolan Zeki Çelik'e görev verdi. Bindirmelerde rakibi karşısında güçsüzlüğüyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, 9 top kaybı yaparken 5 ortanın 4'ünü adrese ulaştırmadı. 2 dribbling denemesinin de 1'ini boşa harcadı.
RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKTI
A Milli Takım kadrosunda Avusturya mücadelesi öncesinde değişiklik yaşandı. Macaristan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, zorunlu olarak takımdan çıkarıldı. İskoç ekibi Rangers forması giyen 22 yaşındaki sol bek, Macaristan maçının 27. dakikasında sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakmıştı. Dün TFF'den yapılan açıklamada genç oyuncunun sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Milli Takım'ın kadrosundan ayrıldığı duyuruldu.
BRAVO GENÇLER FİNALLERDEYİZ
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ikinci maçında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek finallere adını yazdırdı
ve büyük bir başarıya imza attı. Hırvatistan'ın Varazdin kentinde oynanan mücadelede Ay-yıldızlıların gollerini Engin Efe Poyraz ve Emre Uzun attı. Türkiye, bu sonuçla 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.