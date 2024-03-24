İlk notlar kırık

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan'a boyun eğen A Milli Takım'da teknik patron Vincenzo Montella, kadro tercihleriyle tartışıldı.İtalyan hoca, ilk kez davet ettiği Semih Kılıçsoy ile Ahmetcan Kaplan'ı Ümit Milli Takım'a gönderdi.210 günlük sakatlıktan yeni kurtulan ve bu sezon sadece 2 kez ilk 11'de şans bulan Enes; şut, kilit pas, orta, pas arası gibi değerlerde sıfır çekerken sebebiyet verdiği penaltıyla yenilgiyi getirdi.Fenerbahçe'de en skorer dönemini (14 gol-11 asist) geçiren İrfan Can Kahveci yerine76 dakika boyunca rakibi karşısında topu ezen veKaybettiği 14 topla sahanın en kötüsü oldu.Galatasaray'da sağ bekte de oynayan Barış Alper ile Kaan Ayhan'ı düşünmeyen Montella, yerine Roma'da kulübeye hapsolan Zeki Çelik'e görev verdi.A Milli Takım kadrosunda Avusturya mücadelesi öncesinde değişiklik yaşandı. Macaristan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Rıdvan Yılmaz, zorunlu olarak takımdan çıkarıldı. İskoç ekibi Rangers forması giyen 22 yaşındaki sol bek, Macaristan maçının 27. dakikasında sakatlanarak yerini Mert Müldür'e bırakmıştı. Dün TFF'den yapılan açıklamada genç oyuncunun sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Milli Takım'ın kadrosundan ayrıldığı duyuruldu.19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 6. Grup ikinci maçındave büyük bir başarıya imza attı. Hırvatistan'ın Varazdin kentinde oynanan mücadelede Ay-yıldızlıların gollerini Engin Efe Poyraz ve Emre Uzun attı. Türkiye, bu sonuçla 15-28 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.