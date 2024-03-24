Şampiyonluk favorim Fenerbahçe

Fenerbahçe'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından 2023'ün yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro bedelle Hoffenheim'a transfer olan ve oradan da kiralık olarak Freiburg'a giden Attila Szalai, Macaristan ile oynadığımız milli maçta Türkiye'ye rakip oldu.Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyleyen tecrübeli savunmacı,ifadelerini kullandı.Olaylı Trabzonspor karşılaşması sonrası Süper Lig'den çekilmeyi gündemine alan ve 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda üyelerine bu kararı oylatacak olan Fenerbahçe yönetiminden önemli bir adım geldi. Sarı-lacivertliler, kritik toplantı öncesi 27 Mart Çarşamba günü düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Bu yemekte genel kurul öncesi kulübün önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan taraftar olaylarıyla ilgili PFDK sevklerini pazartesi günü açıklayacak.Özellikle taraftarlarla kavga eden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın disipline sevk edileceğini düşünen yönetim,yaptıklarını güçlü deliller sunarak bir savunma gerçekleştirecek.Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da oynanacağını açıkladı.AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Opet, Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadaRakibi karşısında oyuna iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe, ilk seti 25-19 kazandı. Türk Hava Yolları, 25-22 ile oyuna denge getirirken, son iki seti 25-13 ve 25-20 alan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırdı.Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek dev karşılaşma