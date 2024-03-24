Fenerbahçe'de geçirdiği 2,5 sezonun ardından 2023'ün yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro bedelle Hoffenheim'a transfer olan ve oradan da kiralık olarak Freiburg'a giden Attila Szalai, Macaristan ile oynadığımız milli maçta Türkiye'ye rakip oldu. Karşılaşma sonunda Türkçe röportaj vererek gönülleri fetheden 26 yaşındaki stoper, eski takımını yakından takip ettiğini söyledi.
ESKİ DOSTLARIMI GÖRDÜM
Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu söyleyen tecrübeli savunmacı, "Türkiye'de çok iyi oyuncular ve çok iyi bir takım var. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün... Arda Güler ve İrfan Can Kahveci de var, benim arkadaşlarım. Eski dostlarımla konuştum, mutluyum. Fenerbahçe'nin her maçını izliyorum. Şampiyonluk bekliyorum. Başarırlar inşallah. Güzel günler bekliyorum, şampiyonluk favorim Fenerbahçe"
ifadelerini kullandı.
İFTARDA LİGDEN ÇEKİLME ZİRVESİ
Olaylı Trabzonspor karşılaşması sonrası Süper Lig'den çekilmeyi gündemine alan ve 2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda üyelerine bu kararı oylatacak olan Fenerbahçe yönetiminden önemli bir adım geldi. Sarı-lacivertliler, kritik toplantı öncesi 27 Mart Çarşamba günü düzenlenecek olan iftara kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti. Bu yemekte genel kurul öncesi kulübün önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.
SAVUNMA HAZIRLIĞI
TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan taraftar olaylarıyla ilgili PFDK sevklerini pazartesi günü açıklayacak. Federasyon cephesinde bilirkişi raporlarının hazırlanması beklenirken, sarılacivertli kulüp de boş durmuyor.
Özellikle taraftarlarla kavga eden Oosterwolde, Osayi, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın disipline sevk edileceğini düşünen yönetim, oyuncularının ağır tahrikler ve saldırılara karşı nefsi müdafaa
yaptıklarını güçlü deliller sunarak bir savunma gerçekleştirecek.
3 KULVARDA YOĞUN MARATON GELİYOR!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da oynanacağını açıkladı. Fenerbahçe, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da lige devam kararı aldığı takdirde nisan ayında Süper Lig, Süper Kupa ve Konferans Ligi'nde tam 7 karşılaşmaya çıkacak.
FİLEDE FINALİN ADI: F.BAHÇE-ECZACIBAŞI
AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Opet, Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Rakibi karşısında oyuna iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe, ilk seti 25-19 kazandı. Türk Hava Yolları, 25-22 ile oyuna denge getirirken, son iki seti 25-13 ve 25-20 alan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırdı. Diğer mücadelede Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek finalde sarı-lacivertli ekibin rakibi oldu.
Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek dev karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'de oynanacak.