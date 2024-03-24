Vincenzo Montella’dan Semih Kılıçsoy ve Arda Güler sözleri: Umarım daha fazla oynar

İtalyan teknik adam, "Şu an hazırlık sürecindeyiz, mutluyuz ve heyecanlıyız. Dünyadaki bütün hocalar ve futbolcular, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ister. Bütün hazırlıklarımı son sürat devam ediyor. Ben bu iş için yaşıyorum. Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Belki eskisi gibi günü birlik çalışmalar olmuyor ama her gün farklı ülkelerde oynayan futbolcularımızı takip ediyoruz. Hayallerimiz var. O hayallerle yaşıyoruz. Umarım büyük hayallere birlikte yürürüz." ifadelerini kullandı.

''HERKESLE REKABET EDEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK''

"Çok iyi gidiyoruz. Rekabet seviyemiz çok yüksek. Son hazırlık maçında çok iyi performans verdik diyebilirim. Rakip takım 5-6 yıldır birlikte oynayan bir takım. Buna rağmen herkesle rekabet edebileceğimizi gösterdik. Sadece 5 maçtır burada olduğumu da söylemeliyim. Analizleri yaparken bir hocanın görevi, duygularına kapılmadan bu işi yapabilmek. Ben bir hoca olarak bir konuda gurur duyuyorum, kimi çağırırsak çağıralım birliktelik hissiyatı olan ve kararlı bir grup oluyor. Bu beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Topa sahipken daha hızlı oynayabiliriz. Bunu geliştirebiliriz kolay bir şekilde. Sahaya daha iyi yayılmak önemli. Son bölümdeki final aksiyonlarını daha iyi yapabiliriz"

Montella, "Çok beğeniyorum yaptıklarımızı ama daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum, biliyorum. Bloklar arası mesafeleri daha dar tutabiliriz, daraltabiliriz. Hücuma çıkışları da daha iyi yapabileceğimizi biliyorum." dedi.

''2-3 tane farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular çok faydalı olacaktır''

"Bir takımı değerlendirirken rakiplerine karşı performansını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Macaristan, bizden önce çok pozisyona giren bir takımdı. Bizim maçta çok az pozisyon bulabildiler. Özellikle ön tarafta ne kadar aksiyona girebildik bu şekilde. Baktığınızda son 10 maçına Macaristan'ın, bu kadar çok şut atılabilen bir takım değildi. Biz bunu başarabildik. 4 maçımızda 9 gol atabildik, 8'ini farklı futbolcu attı. Bazı futbolcular en iyi performanslarında olmamalarına rağmen çok iyi oynadılar. Aslında bu dengeyi bulmamız şart. Bu şekilde bakmak lazım. Forvet değil de ne kadar çok gol atabilen bir takım olursak o kadar iyi. Orta saha da atabilir, forvet de. Gol her zaman goldür. Avrupa Şampiyonası'nda katıldığımızda sadece 23 futbolcu seçebileceğiz, 2-3 tane farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular çok faydalı olacaktır."

ARDA GÜLER YORUMU: UMARIM DAHA FAZLA OYNAYARAK BİZİMLE BİRLİKTE OLUR

"Arda'nın Real Madrid'de fazla oynamasını isterim. Antrenman ile maçın seviyesi farklıdır. Arda'nın biraz daha fazla oynaması hem Real Madrid hem milli takım hem Arda Güler için daha iyi olur.Futbolda çok basit detayları baz alarak değerlendirme yaparsınız. Hiçbir zaman bir antrenman, maçı simüle edemez. Maçta binlerce kişi var, zihinsel gelişimi antrenmanda geliştiremezsiniz. Umarım daha fazla oynayarak bizimle birlikte olur."

İtalyan teknik adam, "Bence bugün itibarıyla Hakan Çalhanoğlu ne kadar olgun bir futbolcu, bilincinde olmalıyız. Aksiyonları okuyuşu, oyun zamanlarını tutturması, top kapabiliyor, takımı arkadan yönetebiliyor. Ne kadar muazzam bir futbolcu olduğunu bilmemiz gerekiyor." dedi.

''KALECİ KONUSUNDA İÇİMİZ RAHAT''

"3 kalecimizi de oynattık. 3'ü de oynamaya hazır kaleciler. Altay, Galler maçında da sonradan girerek iyi performans gösterdi. Almanya maçında da çok iyiydi. Finallere geldiğimizde net bir karar vermemiz gerekiyor, birinci kaleci konusunda. Ancak, 3 kaleci konusunda da içimiz çok rahat."

SEMİH KILIÇSOY AÇIKLAMASI

"Semih'i ben çok seviyorum, çok da beğendiğim bir oyuncu. Bu yüzden de çağırdım. Uluslararası düzeyde deneyimi çok az olan bir oyuncu. Hocalar olarak her futbolcunun bir yolcuğu vardır, onlara refakat etmemiz gerekir gelişmeleri için. Benim amacım 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e, biz buradayız ve senin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Yanılmıyorsam Ümit Milli Takım'da da çok oynadığını hatırlamıyorum Semih'in ve bizim Ümit Milli'de İtalya'yla ile çok önemli bir maçımız vardı. Uluslararası deneyimi olmadığı için oraya göndermek istedim, gelişimini desteklemek istedim. Orada 2 maçta da 90 dakika oynaması uluslararası gelişimi için çok önemliydi. Bizimle gelseydi belki 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Biz ona gerçekten çok değer veriyoruz. Belki 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim. Futbol seviye oyunudur. Süper Lig var, Serie A var... Sonra da başka seviyeler var benim gözümde..."

