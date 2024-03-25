Beşiktaş’ın efsane isimleri kulübte scout oldu!

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'dan sonra Beşiktaş'ın eski oyuncuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay da siyah beyazlı takımın scout ekibine dahil oldu. Scout ekibi Ulvi Güveneroğlu yönetiminde, Samet Aybaba ve yardımcıları Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Alt ligleri de mercek altına alan ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı amaçlayan siyah-beyazlı takımın scout ekibi, Avrupa'da da gözlemciler barındırıyor ve gurbetçi oyuncular üzerine araştırmalarını sürdürüyor.



