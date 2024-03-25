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Giriş Tarihi: 25.3.2024 16:03

Beşiktaş'ın efsane isimleri kulübte scout oldu!

Beşiktaş’ın efsane isimleri kulübte scout oldu!

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'dan sonra Beşiktaş'ın eski futbolcuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay da siyah beyazlıların scout ekibine katıldı.

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'dan sonra Beşiktaş'ın eski oyuncuları Kadir Akbulut ve Süleyman Oktay da siyah beyazlı takımın scout ekibine dahil oldu. Scout ekibi Ulvi Güveneroğlu yönetiminde, Samet Aybaba ve yardımcıları Emrah Bayraktar ile Emir Şiranlı'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

Alt ligleri de mercek altına alan ve Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmayı amaçlayan siyah-beyazlı takımın scout ekibi, Avrupa'da da gözlemciler barındırıyor ve gurbetçi oyuncular üzerine araştırmalarını sürdürüyor.


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Beşiktaş'ın efsane isimleri kulübte scout oldu!
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