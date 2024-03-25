Beşiktaş’ta Berghuis yine gündeme geldi!

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim, Hollandalı yıldız Steven Berghuis için yeniden harekete geçti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın, 32 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ifade edildi.

3 yıl önce Feyenoord'dan 5.5 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olan Steven Berghuis, Ajax ile bu sezon 26 karşılaşmaya çıkıp 7 gol ve 10 asistle oynadı. [Fanatik]