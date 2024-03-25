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Giriş Tarihi: 25.3.2024 12:22 Son Güncelleme: 25.3.2024 12:23

Beşiktaş'ta Berghuis yine gündeme geldi!

Beşiktaş’ta Berghuis yine gündeme geldi!

Bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer girişimleri başladı. Siyah-beyazlı ekip, daha önce de gündemine gelen Hollandalı yıldız Steven Berghuis'i yeniden masaya getirdi.

Bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan Beşiktaş, taraftarına hayal kırıklığı yaşatıyor. Büyük beklentilerle gelen Fernando Santos'un inişli çıkışlı performansı deneyimli hocayı eleştirilerin hedefi haline getirdi.

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına da hız verdi. Yönetim, Hollandalı yıldız Steven Berghuis için yeniden harekete geçti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın, 32 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ifade edildi.

3 yıl önce Feyenoord'dan 5.5 milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olan Steven Berghuis, Ajax ile bu sezon 26 karşılaşmaya çıkıp 7 gol ve 10 asistle oynadı. [Fanatik]

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Beşiktaş'ta Berghuis yine gündeme geldi!
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