Fenerbahçe, Oğuz Aydın’a talip oldu!

Alanyaspor'un 23 yaşındaki milli oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Takımın öne çıkan isimlerinden birisi olan genç oyuncu için Fenerbahçe talip oldu.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ OYUNCUNUN MENAJERİYLE TEMASA GEÇTİ

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçeli kurmayların Alanyalı yöneticiler ile birlikte oyuncunun menajeriyle de temasa geçtiği belirtildi. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan Oğuz Aydın'ın sezon sonunda büyük takımlara transfer olması bekleniyor. Oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alanyaspor forması altında bu sezon 31 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 8 gol attı ve 5 asist yaptı.