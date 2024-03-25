İngiltere Milli Takımı, futbolcu isimlerini formadan kaldırıyor! İşte sebebi

Sportbible'da yer alan habere göre; İngiltere A Milli Futbol takımı, yarın Belçika ile oynayacağı hazırlık maçında "Demans" hastalığına dikkat çekmek adına formasından futbolcu isimlerini kaldıracak.

İngiltere, Belçika karşısında maça futbolcu isimlerinin yazılı olduğu formalar ile başlayacak. Ancak İngilizler, karşılaşmanın 2. yarısında isimsiz formalar ile sahaya çıkacak.

Bu görsel anlatıyla demans hastalarının hayatlarındaki özel anıları ve sevdiklerinin isimlerini dahi nasıl kaybettikleri vurgulanacak.