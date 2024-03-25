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Giriş Tarihi: 25.3.2024 15:42

İngiltere Milli Takımı, futbolcu isimlerini formadan kaldırıyor! İşte sebebi

İngiltere Milli Takımı, futbolcu isimlerini formadan kaldırıyor! İşte sebebi

İngiltere A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık maçında Belçika ile karşılaşacak. İngilizler bu maça futbolcu isimlerinin yazmadığı formalar ile çıkacak.

Sportbible'da yer alan habere göre; İngiltere A Milli Futbol takımı, yarın Belçika ile oynayacağı hazırlık maçında "Demans" hastalığına dikkat çekmek adına formasından futbolcu isimlerini kaldıracak.

İngiltere, Belçika karşısında maça futbolcu isimlerinin yazılı olduğu formalar ile başlayacak. Ancak İngilizler, karşılaşmanın 2. yarısında isimsiz formalar ile sahaya çıkacak.

Bu görsel anlatıyla demans hastalarının hayatlarındaki özel anıları ve sevdiklerinin isimlerini dahi nasıl kaybettikleri vurgulanacak.

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İngiltere Milli Takımı, futbolcu isimlerini formadan kaldırıyor! İşte sebebi
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