O kokuyu alsın istedim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, Macaristan karşısındaki oyundan memnun olduğunu belirterek,dedi. A Milli Takım'a davet edilen ancak daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Beşiktaş'ın forveti Semih Kılıçsoy ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Semih'i ben çok seviyorum. Çok da beğendiğim bir futbolcu ve bunun için çağırdım. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Amacım, 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti.İtalya maçı var Ümit Milli Takım ile. Uluslararası deneyimi olmadığı için oraya gönderdim, gelişimini desteklemek istedim. Bizimle gelse 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Belki 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim.""Birinci sınıfta olan bir futbolcuyu hemen üniversiteye göndermek doğru mu? Semih'i hem çok seviyorum hem de takip ediyorum. Umarım doğru bir şekilde yönlendirilir çünkü bir çocuktan bahsediyoruz. Bu tarz spekülasyonlar kimsenin yararına değil. Ahmetcan'da da aynı şey yaşandı. Ajax'ın cevabı, 'Bize bu bilgiyi verdiğiniz için teşekkürler, gelecek maçlar için başarılar dileriz' oldu. Şu andaki kadroda 7 tane futbolcu, geçmişte A Takım'a çağrılıp sonra Ümit Milli'de oynatıldı. Bunların arasında Barış Alper de var…""Ben hayatımda hiçbir zaman politik veya forma rengine göre karar almadım. Oyun planıma hangi isimler uygun olacak, ona göre futbolcu seçerim. Eğer biz iç huzuru sağlayamazsak, bu konularda başarı elde etmek daha zor olur. Herkesin gönlü rahat olsun. Benim gözümde sadece kırmızıbeyaz var."