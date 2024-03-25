Ralf Rangnick: Yarınki hedefimiz iyi bir sonuç almak

"MONTELLA'NIN GELİŞİNİN ARDINDAN DAHA HÜCUMCU BİR TAKIMLAR"

A Milli Futbol Takımı'nın Vincenzo Montella ile daha kompakt ve hücumcu oynadığını dile getiren Rangnick, "Son maçlarda, Almanya maçına nazaran daha kompakt bir saha dizilişi gördük. EURO 2024 öncesinde son test maçları. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı oynayacağımız maç adım adım üstüne koyduğumuz sistem için önemli. Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle Montella'nın gelişinin ardından daha kompakt, daha hücumcu, oyuncuları daha bireysel olarak kullanan bir takımlar. Ama bizim yarınki hedefimiz iyi bir sonuç almak" şeklinde konuştu.