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Giriş Tarihi: 25.3.2024 12:48

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'a Gürcü forvet! Giorgi Kvernadze...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’a Gürcü forvet! Giorgi Kvernadze...

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılarda Ümit Milli Takım’ın Gürcistan maçını izleyen Samet Aybaba, Giorgi Kvernadze'ye hayran kaldı ve transfer için talimat verdi.

Samet Aybaba ve Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'a destek olmak amacıyla Türkiye U-21 Milli Takımı'nın Gürcistan'ı 2-1 yendiği maçı Pendik Stadı'nda takip etmişti. Takvim'in haberine göre, bu maçta Aybaba ve Topraktepe'nin dikkatini çeken isim Gürcistan'ın forveti Giorgi Kvernadze oldu.

Bonservisi Kolkheti'de bulunan, şu anda da Frosinene'de kiralık oynayan 21 yaşındaki futbolcu için scout ekibine talimat veren Aybaba'nın olumlu raporlar gelmesi halinde sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'a Gürcü forvet! Giorgi Kvernadze...
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