Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Yüksek devleri peşine taktı!

Sezon başı ve devre arası transfer döneminde adından söz ettiren takviyeler yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi içinde yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde yönetim gelecek planlamalarını sürdürürken, birçok isim de Avrupa devlerinin radarına girdi.



Gösterdiği performans sonrası F.Bahçe'de orta sahanın dinamosu haline gelen İsmail Yüksek de, ilgi uyandıran oyuncuların başında geliyor.



İngiltere Premier Lig'den Aston Villa'nın istediği 25 yaşındaki oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor.



DEVRE ARASINDA LYON OLMADI



Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, İsmail Yüksek için görüşmelerini sürdürmüştü.



O dönemde Fred'in sakatlanması sonrası bu transfer gerçekleşmese de, Fransız temsilcisi 9 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif ilettiği iddia edilmişti.



FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ



Aston Villa ve Lyon'un istediği İsmail'e, Bayer Leverkusen ve Tottenham da talip oldu.



İki takımın A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı maçta İsmail Yüksek'i izleyeceği öğrenildi.