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Giriş Tarihi: 25.3.2024 11:28

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz'a Juventus talip oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz’a Juventus talip oldu!

Son dakika haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray formasını terleten Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim, gösterdiği performansla Juventus'un listesine girdi.

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonu da mutlaka şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda ezeli rakip Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında bazı futbolcular gösterdikleri performansla büyük alkış alıyor.

Cimbom'da bu isimlerden birisi de Barış Alper Yılmaz oldu. Yıldız oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın yakın takibine girmeyi başardı.

Futbolcuyla özellikle İtalyan devi Lazio'nun yakından ilgilendiği biliniyordu. Barış Alper ile ilgili olarak flaş bir gelişme daha yaşandı.

Lazio'nun yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz'a bir İtalyan devi daha talip oldu...

JUVENTUS TALİP OLDU

Genç oyuncu bu kez Juventus'un radarına girdi. Çizme ekibinin yetkililerinin 23 yaşındaki yıldızı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.

Juventus'un sezon sonunda cazip bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. (Fotomaç)

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Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz'a Juventus talip oldu!
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