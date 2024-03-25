Son dakika Galatasaray haberi: Mertens’in son 9 maçı!

Şampiyonluk mücadelesi veren ve Süper Lig'de 11 haftadır kazanan Galatasaray'ı zirvede tutan isimlerin başında Dries Mertens geliyor. Yapılan çok sayıda transfere rağmen takımdaki önemini kaybetmeyen ve Kayserispor, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Rizespor ile Kasımpaşa maçlarında skora etki eden tecrübeli oyuncunun karnesinde, 8 gol-8 asist yazıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Belçikalı 10 numaranın durumu merak konusu. İşte detaylar:



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Geçtiğimiz hafta iç transferle ilgili açıklama yapan başkan Dursun Özbek; Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile devam edeceklerini söylerken Mertens'e değinmedi. Mayısta 37 yaşına basacak tecrübeli oyuncuya Galatasaray cephesi yeni teklifte bulunmadı. Kariyerine nokta koymayı düşünen yıldız futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması yönünde kulüpten bir beklentisi olmadığı ortaya çıktı. Süper Lig'in son 8 haftası ve Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa, yeni bir gelişme yaşanmazsa Mertens'in kariyerindeki son 9 maç olarak görülüyor. Galatasaraylı oyuncunun futbolu bıraktıktan sonra eşi ve oğluyla birlikte dünya turuna çıkma düşüncesi olduğu biliniyor.



SORU: Bu sezon Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Dries Mertens ile bir yıl daha devam edilmeli mi?



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Galatasaray yönetimi, futbolu bırakma kararı alan Mertens'i 1 yıl daha oynaması için ikna etmeli. Mertens, geldiğinden beri Galatasaray'ın oyun aklı oldu. Çalışkanlığı, mücadele gücü ve hırsıyla arkadaşlarını ateşledi. Taraftarlar, Mertens'in sahadaki performansını gördüğü için büyük sevgi gösterisinde bulunuyor. Dünya futbolunda pozitif enerji yüklü Mertens gibi lider oyuncular bulmak çok zorlaştı. Okan hocanın Mertens'e, "Hem oyna hem de benim yardımcım ol" teklifini doğru bir hamle olarak görüyorum. Belçikalı yıldız; aile yaşamıyla, mükemmel profesyonelliğiyle hâlâ oynar. Ayrıca eşi de İstanbul'u çok seviyor. Mertens'le sözleşme uzatmak çok mantıklı ve akıllı bir davranış olur.



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Mertens'in Serie A'da gol ve asistlerinin tamamını izleyen bir Napoli taraftarı bugün Galatasaray'daki 2 sezonluk istatistiklerine baksa, "Mertens bitmiş" diyebilir. Belçikalı yeteneğin Galatasaray'daki bütün maçlarını izleyenler ise gol-asist istatistiklerinden bağımsız olarak onun takımı için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu, oyundaki bağlantıların ustası olduğunu ve müthiş profesyonelliğini konuşur. Mertens, futbolu bırakacak ve eşi ile çocuğuyla dünya turuna çıkacağından bahsediyordu. Elbette ilk karar onun. Gelecek sezon ilk 11 olmasa da 12 yabancıdan birinin Mertens olup olmayacağına ise Okan Buruk karar verecek. Bizim 'evet' ya da 'hayır' diyebilmemiz için Galatasaray'ın transfer politikasını da görmemiz lazım. Örneğin Yusuf Yazıcı gelecek mi?