Son dakika haberi: Galatasaray’da savunma değişiyor!

Galatasaray, üç kulvarda oynadığı son 6 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapadı. Derbide Beşiktaş'a geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da Sparta Prag'dan, Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ten ve ligde Kasımpaşa'dan basit goller yedi. Bu durumu dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, ilk hamlesini sağ beke yapacak ve Kaan Ayhan yerine sakatlığını atlatan Serge Aurier'i ilk 11'e monte edecek. Berkan yerine stopere geçecek isim henüz netleşmedi. Davinson Sanchez ve Abdülkerim arasında forma rekabeti yaşanacak.