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Giriş Tarihi: 25.3.2024 10:20

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeniden Masouras sesleri

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeniden Masouras sesleri

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha önce de istediği Yunan oyuncu Georgios Masouras tekrardan gündeme geldi.

Trabzonspor, eski göz ağrısı Georgios Masouras'tan vazgeçmedi. Abdullah Avcı'nın ilk döneminde çok istediği ve 2 kez girişim yapılan 30 yaşındaki milli oyuncu, sezon başında da listedeydi. Ancak Olympiakos'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmeyen Masouras, 2 ay sonra boşa çıkacak. Sağ ve sol kanatta görev yapan 1.84 boyundaki futbolcu, forvet arkasında da oynuyor.

Bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 kez fileleri havalandıran, 7 de asiste imza atan Yunan yıldız, ülkesinin milli takımında ise toplamda 40 kez formayı terletti. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Masouras, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamadı. Avcı'nın takımda görmek istediği başarılı futbolcu konusunda kısa zamanda girişimlerin başlaması bekleniyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeniden Masouras sesleri
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