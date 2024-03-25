Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
Giriş Tarihi: 25.3.2024 15:44 Son Güncelleme: 25.3.2024 15:54

Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

İHA
Süper Lig’de 32. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma
20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA