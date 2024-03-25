Wanda Nara'dan Icardi sözleri: "Herkes onun gibi eş bulsun"

SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık durumu hakkında; "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz."

"EVLİLİKLER BÖYLEDİR"

Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre 'inişli çıkışlı' ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler."

"UMARIM ÇOCUKLARIM DA ONUN GİBİ BİRİ İLE OLUR"

"Önemli olan aileye benim kadar önem veren birini bulmuş olmam, günümüzde bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum, çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor, biraz ilişki yaşayıp sonra ayrılıyorlar.

"BAZILARI ASLA AFFEDİLMEZ"

Sadakatsizlik ve affetme hakkında; "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır. Bu her kişiye ve her duruma göre değişir." (SPORX)