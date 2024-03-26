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Giriş Tarihi: 26.3.2024

Dani Alves 1 milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı

Dani Alves 1 milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı
CİNSEL saldırı suçundan yargılanan ve 14 aydır cezaevinde olan eski futbolcu Dani Alves, serbest kaldı. Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi, 1 milyon Euro'luk kefaletin ödenmesinin ardından Brezilyalı'yı dün serbest bıraktı. Brezilya ve İspanya pasaportlarını yetkililere teslim eden Alves, İspanya'dan ayrılamayacak. Haftalık olarak mahkemeye çıkacak eski oyuncu, son olaylardan etkilenen mağdurla iletişime geçemeyecek ve mağdurun çevresinde dolaşamayacak. Dani Alves, cinsel saldırı suçundan 4 yıl, 6 ay hapis cezası almıştı.
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Dani Alves 1 milyon Euro kefaletle serbest bırakıldı
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