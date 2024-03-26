Fenerbahçe savunması istikrarı sağlayamadı! İsmail Kartal, 38 maçta 23 farklı defans hattı kullandı

Fenerbahçe, Avrupa'da 100 gol barajını geçen ilk takım, Süper Lig'in en çok gol atan takımı (79), oyuna sonradan giren oyunculardan en fazla katkı alan ekibi (12 gol/12 asist) oldu. Ancak Kanarya, bu sezon defans hattında bir türlü istikrarı bulamadı. Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi. Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı. Buna rağmen Galatasaray'ın (20) ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı (25) oldu.



DOKUZ AYRI STOPER GÖREV ALDI

Teknik direktör İsmail Kartal, son 6 resmi karşılaşmasında aynı isimleri yan yana yazamadı. Bu periyotta en fazla kullanılan dörtlü, 5 kezle 'Ferdi-Oosterwolde-Serdar Aziz-Mert Müldür' oldu. Jayden Oosterwolde ile Serdar Aziz'in teknik heyet tarafından stoperde en çok forma verilen ikili olması dikkat çekti. Jayden, sol bekten merkeze devşirilirken Serdar da stoperin son tercihi görülüyordu. 9 farklı stoper (Djiku-Becao-Oosterwolde- Serdar Aziz-Samet-Yusufİsmail- Çağlar- Bonucci) deneyen İsmail Kartal; 3 değişik sağ bek (Osayi- Ferdi-Mert) ve 2 farklı sol beke (Oosterwolde- Ferdi) görev verdi.

SEKİZDE 8 YAPIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, camiaya seslenirken şunları söyledi: " B planımız, C planımız yok diyorlar. Fenerbahçelilik başkanını, hocasını, futbolcusunu, masörünü linç etmek değil, destek olmak demektir. Onların hakkını aramaktır. Her beraberlikte, en ufak bir şeyde hepimize bel altı vuruyorsunuz. Eleştiriler olacak ama biraz da pozitif, yapıcı olması lazım. Böyle Fenerbahçelilik olmaz" dedi. Haber Global'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Herkesin bir hesabı var, Allah'ın da var. Biz kendimize inanıyoruz. Sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Hiç kimsenin puan kaybetmesine de ihtiyacımız yok, 8 maçın 8'ini de kazanarak şampiyon olacağız" ifadesini kullandı. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de Kartal, "Ceza meza kimsenin verebileceğini düşünmüyorum. Ne yapsın oyuncum, kendini müdafaa etmesin mi? Bir iki kişi olsa münferit bir olay deriz. 200-300 kişi sahaya giriyor. Tabii ki kendilerini müdafaa edecek oyuncular" yorumunu yaptı.



KARAGÜMRÜK MAÇI ERTELENİYOR

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ertelenmemesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde iki Olympiakos maçı arasında Süper Lig'de yapacağı Karagümrük karşılaşmasının ötelenmesi gündeme geldi. 7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarılacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe yönetiminin TFF ile temasa geçtiği öğrenildi.