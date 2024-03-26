Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar tekrar sahada olacak

Kadro dışı bırakılmasının ardından milli takımda sakatlanan Kamerunlu futbolcu bu süreçte 10 lig maçını kaçırırken şans bulduğu son 5 karşılaşmada ise hiç 11'de sahaya çıkamadı. Sonradan dahil olduğu maçlarda skor katkısı üretemeyen Aboubakar, Buducnost ile oynanan hazırlık mücadelesinde hem 90 dakika sahada kaldı hem de takımının 4. golünü ağlara göndermeyi başardı.

FORMU VE MORALİ YÜKSEK

Formunun ve moralinin her geçen daha da yükseldiğinin altını çizen 32 yaşındaki yıldız, milli aranın ardından oynanacak Başakşehir karşılaşasıyla birlikte eski performansını sahaya yansıtmak için elinden geleni fazlasıyla yapacağını teknik direktör Fernando Santos ve ekibine de iletti. (Hürriyet)