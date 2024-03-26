Son dakika haberi: Vincenzo Montella'dan flaş açıklamalar! "Burada sorumlu varsa o da benim"

"BU TARZ MAĞLUBİYETLER GENÇ MİLLİ TAKIMI GELİŞTİRİR"

"İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız da kendi takımlarında çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor."

"BURADA SORUMLU VARSA O DA BENİM"

"Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık."