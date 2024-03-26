Wanda Nara’dan Mauro Icardi sözleri: Onun gibisini bulmak zor

Mauro Icardi'nin bugün takıma katılması beklenirken eşi Wanda Nara'nın röportajı yine yıldız oyuncuya övgülerle doluydu.

"Mayıs ayında 10 yıllık evliliği geride bırakacağız ama evlilikler böyledir inişli çıkışlı" diyen Nara şöyle devam etti:

"Paraya çok değer veririm. Beş çocuk annesiyim. Çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum. Önemli olan aileye benim kadar önem veren birini bulmuş olmam, günümüzde bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Çünkü bulması zor."