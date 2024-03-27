Bu tür yenilgiler bizi geliştirecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Böyle maçlardan sonra kafamızı kaldırmamız gerekiyor, bunun üstünde duracağız.
İlk yarıda çok da fena oynamadık, hatta keyif verdi futbolumuz. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu
ve tempo yüksek olunca, bazı futbolcular fiziksel olarak fazla oynamadıkları için bunu hissettiler. Bu tarz yenilgiler de böyle genç bir milli takımı geliştirir. Burada bir sorumlu varsa, o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok.
Motivasyonum çok yüksek ve eminim şampiyonaya gittiğimizde çok daha iyi performanslar göstereceğiz. Bu iki maçta da çok güzel geri bildirimler aldık."