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Giriş Tarihi: 27.3.2024

Bu tür yenilgiler bizi geliştirecek

Bu tür yenilgiler bizi geliştirecek

Montella: “Burada bir sorumlu varsa, o da benim. Motivasyonum yüksek. Bu iki maçta güzel geri bildirimler aldık.”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından şöyle konuştu: "Böyle maçlardan sonra kafamızı kaldırmamız gerekiyor, bunun üstünde duracağız. İlk yarıda çok da fena oynamadık, hatta keyif verdi futbolumuz. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu ve tempo yüksek olunca, bazı futbolcular fiziksel olarak fazla oynamadıkları için bunu hissettiler. Bu tarz yenilgiler de böyle genç bir milli takımı geliştirir. Burada bir sorumlu varsa, o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Motivasyonum çok yüksek ve eminim şampiyonaya gittiğimizde çok daha iyi performanslar göstereceğiz. Bu iki maçta da çok güzel geri bildirimler aldık."
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Bu tür yenilgiler bizi geliştirecek
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