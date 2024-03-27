Bu tür yenilgiler bizi geliştirecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından şöyle konuştu:İlk yarıda çok da fena oynamadık, hatta keyif verdi futbolumuz.ve tempo yüksek olunca, bazı futbolcular fiziksel olarak fazla oynamadıkları için bunu hissettiler. Bu tarz yenilgiler de böyle genç bir milli takımı geliştirir. Burada bir sorumlu varsa, o da benim.Motivasyonum çok yüksek ve eminim şampiyonaya gittiğimizde çok daha iyi performanslar göstereceğiz. Bu iki maçta da çok güzel geri bildirimler aldık."