Hiç yakışmadı!

A Milli Takım, 19 defa karşılaştığı Avusturya'dan ilk kez bir maçta 6 gol yedi
9 DEĞIŞİKLİK
Montella,
Avusturya karşısına Macaristan 11'inden Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız dışındaki 9 ismi değiştirerek çıktı. Merih 5, Arda 8 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Kenan Yıldız en uçta oynadı.
PENALTI YOKSA GOL YOK
A Milliler, tarihinde ilk kez üst üste üç golünü beyaz noktadan kaydetti. Dün Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında Yusuf Yazıcı, Almanya karşısında ise Yusuf Sarı penaltıdan fileleri buldu.
MAÇI VAR YÖNETTİ
İtalyan hakem Daniele Chiffi, VAR kulübesini su yolu yaptı. 22. dakikada VAR uyarısıyla Türkiye'ye penaltıyı verdi. Avusturya'nın ilk penaltısının yanı sıra, Barış Alper'in 74'te gelen golü, VAR incelemesi sonrası rakip lehine gelen penaltı kararının ardından iptal edildi.
SON RAKİP GÜRCİSTAN
Y
unanistan'ı penaltılarla 4-2 mağlup eden Gürcistan
, A Milli
Takımımızın EURO 2024 F
Grubu'ndaki son rakibi oldu. İlk yarının
son dakikasında Loria'nın kırmızı
kart görmesiyle 10 kişi kalan Gürcistan,
normal süre ve uzatmalarda rakibine
direndi ve skoru 0-0'da tuttu. Penaltılar
sonunda ise tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası vizesini aldı.
Türkiye,
Avrupa Şampiyonası'ndaki açılış maçını
18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak.
OMUZ OMUZA
Milli Takım'a Viyana'da büyük destek vardı. Sadece Avusturya değil komşu ülkelerden de Türkler tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Farklı renklere gönül verenler, Ay-Yıldız için omuz omuzaydı. Ancak skor taraftarlarımızı memnun etmedi.
LİDERE SEMİH ŞOKU: 1-1
Ü
mit Milli Takım, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında lider İtalya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 1 puanı 90+1'de A Milli Takım'dan, Ümitler'e gönderilmesi büyük tartışmalara neden olan Semih Kılıçsoy getirdi.
Beşiktaş'ın yıldızı, Gürcistan'dan sonra İtalya'yı da boş geçmedi. Genç milli takımlarda çıktığı 29 maçta 30 gole katkı verdi (23 gol-7 asist).
36'da Bertuğ Yıldırım ile penaltıdan yararlanamayan Milliler, 50'de Ghilardi ile golü kalesinde gördü. 1-1'lik sonuçla İtalya 15 puanla liderliğini sürdürürken, Ay-Yıldızlılar 6 maçta 7 puana yükseldi.