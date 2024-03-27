Hiç yakışmadı!

A Milli Takım, 19 defa karşılaştığı Avusturya'dan ilk kez bir maçta 6 gol yediMontellaAvusturya karşısına Macaristan 11'inden Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız dışındaki 9 ismi değiştirerek çıktı. Merih 5, Arda 8 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Kenan Yıldız en uçta oynadı.A Milliler, tarihinde ilk kez üst üste üç golünü beyaz noktadan kaydetti. Dün Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında Yusuf Yazıcı, Almanya karşısında ise Yusuf Sarı penaltıdan fileleri buldu.İtalyan hakem Daniele Chiffi, VAR kulübesini su yolu yaptı. 22. dakikada VAR uyarısıyla Türkiye'ye penaltıyı verdi. Avusturya'nın ilk penaltısının yanı sıra, Barış Alper'in 74'te gelen golü, VAR incelemesi sonrası rakip lehine gelen penaltı kararının ardından iptal edildi.unanistan'ı, A MilliTakımımızın EURO 2024 FGrubu'ndaki son rakibi oldu. İlk yarınınson dakikasında Loria'nın kırmızıkart görmesiyle 10 kişi kalan Gürcistan,normal süre ve uzatmalarda rakibinedirendi ve skoru 0-0'da tuttu. Penaltılarsonunda iseTürkiye,Avrupa Şampiyonası'ndaki açılış maçını18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacak.Milli Takım'a Viyana'da büyük destek vardı. Sadece Avusturya değil komşu ülkelerden de Türkler tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Farklı renklere gönül verenler, Ay-Yıldız için omuz omuzaydı. Ancak skor taraftarlarımızı memnun etmedi.mit Milli Takım, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 6. maçında lider İtalya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş'ın yıldızı, Gürcistan'dan sonra İtalya'yı da boş geçmedi.36'da Bertuğ Yıldırım ile penaltıdan yararlanamayan Milliler, 50'de Ghilardi ile golü kalesinde gördü. 1-1'lik sonuçla İtalya 15 puanla liderliğini sürdürürken, Ay-Yıldızlılar 6 maçta 7 puana yükseldi.