Youcef Atal: Trabzonspor ve Galatasaray’dan da teklif aldım

Ara transfer sezonunda Nice takımından Adana Demirspor'a transfer olan Youcef Atal, Fransa basınına açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Nice'de forma giyen Youcef Atal, Filistin'e destek verdiği paylaşımları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Atal, bu olaydan sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Youcef Atal, Adana Demirspor forması ile 5 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.



'TRABZONSPOR VE GALATASARAY'DAN DA TEKLİF ALDIM'

So Foot'a konuşan Youcef Atal, Adana Demirspor'a transfer sürecini anlattı. Cezayirli futbolcu, "Buraya imza atmadan önce birçok insanla konuştum çünkü ülkeyi tanımıyordum. Fransa'da başıma gelenlerden sonra, ortam değişikliğine ve yeni bir şeyler keşfetmeye ihtiyacım vardı. O sırada tamamen Afrika Uluslar Kupası'na odaklanmıştım, bu yüzden menajerimle geleceğim hakkında konuşmayı reddettim... Ancak yine de bir karar verilmesi gerekiyordu. Türkiye liginin bitimine bir hafta kala Adana'nın yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklif aldım. Adana bana karşı çok adil davrandı ve ardından Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal ve Mario Balotelli gibi oyuncular beni buraya gelmeye itti." dedi.

Atal, 'Balotelli imza atmanızda nasıl bir rol oynadı?' sorusuna, "Mario imzalamam için ısrar etti, bana iyi bir kadroları olduğunu ve sezonu iyi bitirmek için çok şey katabileceğimi söyledi. O Nice'te tanıdığım Mario'nun aynısı, her zaman güler ve şakalar yapar. Uyum sağlamama yardımcı olmak için çok şey yaptı, gerçekten iyi bir adam." cevabını verdi.

'ADANA'DA BUNU YENİDEN KEŞFETTİM'

Türkiye hakkında konuşan Youcef Atal, "Mutluyum çünkü Ramazan'ın ortasında Müslüman bir ülkede ailemle birlikteyim, daha ne isteyebilirsiniz ki? Benim için futbol mutlulukla eş anlamlı. Eğer bunu benden alırsanız, benim için çok karmaşık bir hal alır ve sabahları yüzümde bir gülümseme olmadan uyanırım. Adana'da bunu yeniden keşfettim. Dahası, stadyumlardaki atmosfer Cezayir'deki kadar sıcak ve ben bunu seviyorum" sözlerini sarf etti.

Nice'te aldığı ceza hakkında konuşan Cezayirli futbolcu, "Nice beni kovmadı ama desteklendiğimi de hissetmedim. Hatamın bedelini çok ağır ödedim: sportif açıdan, yasal ve mali açıdan. Kenara atılacağımı hissettim. Mesele para değil, aksi takdirde kalırdım. Benim futbol oynamaya ihtiyacım var. Adana'da bana en başından beri sevgi gösterdiler. Ben de onları mutlu etmek istiyorum ve bu beni motive ediyor. Pek çok Nice oyuncusu konuştu ve bu olayın mahkemelere taşınması uzun zaman aldı. Birçok insanın cevap beklediğinin farkında olsam da bu hikayeyi gündeme getirerek makineye yeni bir parça daha eklemek istemiyorum." dedi.

'ÇOK ZORDU'

'Aynı zamanda Cezayir ile CAF Afrika Uluslar Kupası'nı da kaçırdınız. Tüm bunlarla zihinsel olarak nasıl başa çıktınız? sorusuna Youcef Atal, "Çok zordu çünkü her şey birbiri ardına geldi ve hem zihinsel hem de fiziksel olarak mücadele ettim. Daha fazla antrenman yaparak futbola geri dönmek, milli takıma ve bana çok güvenen Djamel Belmadi'ye yardımcı olmak için CAN'a tutundum. Bu fırsatı kaçırmak istemedim, ülkem ve onun için her şeyimi vermek istedim. İnançlı bir insanım, bu da her şeyi bir perspektife oturtmama yardımcı oldu: her talihsizliğin ardında bir lütuf yatar. Tüm Cezayir ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda insan tarafından desteklendim ve hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bana destek vermeyen başka insanlardan da destek bekledim, bu işler böyledir." sözlerini kullandı.

Kariyer hedefleri hakkında konuşan Youcef Atal, "Yaşanan onca şeyden sonra Fransa'ya dönmeyi hayal etmek çok zor ama asla asla dememelisiniz. Gelecekte La Liga ya da Premier Lig'i denemek isterim ama göreceğiz." açıklamalarında bulundu.