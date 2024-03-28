A Milli Takım savunması alarm veriyor!





İKİ MAÇ DAHA VAR

A Milli Takım, EURO 2024 öncesi son hazırlıklarını İtalya ve Polonya ile yapacak. Montella, 4 Haziran'da ülkesine gidecek. İtalya ile Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda mücadele edecek. 10 Haziran'da Polonya ile deplasmanda karşılaşacak. EURO 2024'teki ilk sınavımız ise 18 Haziran'da Gürcistan karşısında vereceğiz.



KEBAP HAVASI!

6-1'lik Türkiye galibiyeti Avusturya basınında büyük coşku ile yer buldu. Kurier "Kebap havası" başlığı ile galibiyeti yorumladı. Kleine Zeitung, "Avusturya'dan Türkiye'ye karşı ses getiren zafer" başlığını attı. Orf, "Avusturya, Türkiye'yi duvara karşı oynattı", Kronen Zeitung, "Avusturya'dan gol şov, bundan daha iyi olamaz", Der Standart, "Öfkeli bir galibiyet", Heute "Türkiye'ye karşı gol şenliği" başlığını attı.