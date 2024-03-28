Huzurunuz yoksa başarı da gelmez

SORU:
Macaristan ve Avusturya karşısında alınan yenilgiler bizi karamsarlığa itmeli mi? Montella'nın kafası mı karışık?
MURAT ÖZBOSTAN
HUZURUNUZ YOKSA BAŞARI DA GELMEZ
Ne
yazık ki ülke futbolunda bitmek tükenmek bilmeyen kavgalar, Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin tartışmaları, Ay-Yıldızlıların ritmini bozdu...
Bu tabii ki
elde edilen sonuçlar için bahane değil
ama etkisi büyük. Canlı olarak izlediğim
6-1'lik Avusturya maçında, futbolcuları
motivasyon olarak hazır görmedim.
Oyuncular, 'Nasılsa hazırlık maçı'
havasındaydılar. Ekranlara belki yansımadı
ama kenarda oyuna girmek için
ısınırken gayri ciddi tavırlarına tanıklık
ettim. Her futbolcu öncelikle kendi takımını
düşünüyor, burası bir gerçek. Birkaç
söz de Montella'ya; Almanya için arayış
içinde, sözümüz yok. Ama kendisi de
çok iyi biliyor ki Avusturya maçında görev verdiği futbolcuların yüzde 70'i Almanya'da ilk 11 yüzü göremez.
Defansta ve kalede ciddi sıkıntılarımız
var. Bazı oyuncuların fiziki güçleri
zayıf. Artık kadro denemek için zaman
daraldı. Bir an önce bizi temsil
edecek 11'i belirlemek gerekir. Son söz;
futbol ailesinin de
Milli Takım için huzurlu ve sağlıklı
ortamı hazırlaması gerek.
İSKENDER GÜNEN
SANTRFORSUZ OYUN BİTMELİ
Önce
Macaristan, ardından Avusturya… Hazırlık maçı da olsa alınan sonuçlar hiç de iç açıcı değil. Özellikle Avusturya karşılaşmasında alınan farklı yenilgi, hem moral bozar hem de güven sarsar.
Başarılı sonuçlar için istikrarlı bir kadro yapısı gerekmekte. Montella'nın EURO 2024'e az bir süre kala Budapeşte'de farklı, Viyana'da farklı bir 11'le oynamasını anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü şu an istikrarı sağlama aşamasında bir omurganın oluşması ve oyunun geliştirilmesi şart.
Takım savunmamız ne yazık ki istenilen düzeyde görülmedi. Orta alanda ise top rakipteyken agresif oynaması gereken oyunculara yer verilmesi gerekmekte. Avusturya maçında Cenk Özkaçar neden sol bekte görevlendirildi?
Sağda Zeki, solda Mert'le başlamak daha doğru tercih olurdu. Montella'nın çözmesi gereken bir başka sorun ise hücumda sadece bireysel becerilere bağlılıktan kurtulmamız.
Yani hücum organizasyonlarımız yetersiz. Bir de santrforsuz oyundan vazgeçmesi daha akılcı bir çözüm olur diye düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL
VERDIĞI BEYANAT SONUÇTAN KÖTÜ!
Medyamızda
ne yazık ki teşhisler zamanında yapılamıyor... Benim senelerdir milli takımımız hakkında özel bir analizim var; bizim futbolumuzun oturmuş bir ekolü yok. Bunun sonucundan doğacak olumsuzlukları en aza indirgeyecek ise tek formül var, o da kadro istikrarı…
Son iki hazırlık maçı yapılmadan önce de TRT'deki programımda üstüne basa basa bunu gündeme getirdim. Montella'nın bu iki karşılaşmada 2024 Avrupa Şampiyonası'nda düşündüğü kadroyu ufak rotasyonlarla oynatması gerekiyordu. Ama tam tersini yaptı. Şimdi bakıyorum, Avusturya karşısında alınan farklı yenilgiden sonra kadro istikrarsızlığı rahatsızlığımızı medyada herkes gündeme getirmeye başladı. Montella için şu an kafamdaki en önemli soru, verdiği beyanat; "Ben günümüz futbolunda kadro istikrarına inanmıyorum"
dedi. Bu görüş bizim için en büyük tehlike. Madem ki bunu savunuyor, o zaman ben de şu örnekle karşılık vermek istiyorum. Demek ki dünyanın en önemli 4 teknik direktöründen Ancelotti, Klopp, Guardiola ve İnzaghi yanlış yapıyor!
FATİH DOĞAN
KUNTZ DÖNEMI HASTALIKLARI!
Montella,
EURO 2024 yolunu 2 doğruyla getirdi. İlki;
kendi takımında sürekli oynayan formda oyuncuları tercih etmesiydi. İkincisi
ise oynadığı takıma göre değil performansa göre yaptığı bu tercihlerle kimsenin forma garantisi olmadığının altını çizerek, adalet duygusunu hem takıma hem de ülkeye yaymasıydı. Ben başta olmak üzere herkes İsmail'in 6 numarada oynatılması, Abdülkerim Bardakcı'nın çağrılması, Yusuf Sarı hatta Samet Akaydın gibi güncel formu yüksek oyuncuların 11'e dahil edilmesi ile gelen başarıyı canı gönülden alkışladık. Ancak Montella'ya bir şeyler oldu. Kendi doğrularına sırt dönmeye, Kuntz döneminin hastalıklarını yaşamaya başladı.
Ben bu dönemi Lale Devri psikolojisi olarak değerlendiriyorum. Semih Kılıçsoy kararı başta olmak üzere birçok yanlışla Milli Takım'ı yeniden tartışmaya açtı. Montella'nın zafer sarhoşluğundan uyanıp kendi doğrularına dönmesi lazım.
Macaristan karşısındaki vasat futbolu ve yanlış tercihlerine tokadı Avusturya vurdu. Bu tokat Montella'yı ve Milli Takım'ı kendine getirmelidir.