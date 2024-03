Huzurunuz yoksa başarı da gelmez

MURAT ÖZBOSTAN

İSKENDER GÜNEN

ÖMER ÜRÜNDÜL

FATİH DOĞAN

Macaristan ve Avusturya karşısında alınan yenilgiler bizi karamsarlığa itmeli mi? Montella'nın kafası mı karışık?yazık kiBu tabii kielde edilen sonuçlar için bahane değilama etkisi büyük. Canlı olarak izlediğim6-1'lik Avusturya maçında, futbolcularımotivasyon olarak hazır görmedim.Oyuncular,havasındaydılar. Ekranlara belki yansımadıama kenarda oyuna girmek içinısınırken gayri ciddi tavırlarına tanıklıkettim. Her futbolcu öncelikle kendi takımınıdüşünüyor, burası bir gerçek. Birkaçsöz de Montella'ya; Almanya için arayışiçinde, sözümüz yok. Ama kendisi deçok iyi biliyor kiDefansta ve kalede ciddi sıkıntılarımızvar. Bazı oyuncuların fiziki güçlerizayıf. Artık kadro denemek için zamandaraldı. Bir an önce bizi temsiledecek 11'i belirlemek gerekir.futbol ailesinin deMilli Takım için huzurlu ve sağlıklıortamı hazırlaması gerek.Macaristan, ardından Avusturya… Hazırlık maçı da olsa alınan sonuçlar hiç de iç açıcı değil. Özellikle Avusturya karşılaşmasında alınanBaşarılı sonuçlar için istikrarlı bir kadro yapısı gerekmekte. Montella'nın EURO 2024'e az bir süre kala Budapeşte'de farklı, Viyana'da farklı bir 11'le oynamasını anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü şu an istikrarı sağlama aşamasında birTakım savunmamız ne yazık ki istenilen düzeyde görülmedi. Orta alanda ise top rakipteyken agresif oynaması gereken oyunculara yer verilmesi gerekmekte.Sağda Zeki, solda Mert'le başlamak daha doğru tercih olurdu.Yani hücum organizasyonlarımız yetersiz. Bir de santrforsuz oyundan vazgeçmesi daha akılcı bir çözüm olur diye düşünüyorum.ne yazık ki teşhisler zamanında yapılamıyor... Benim senelerdir milli takımımız hakkında özel bir analizim var; bizim futbolumuzun oturmuş bir ekolü yok. Bunun sonucundan doğacakSon iki hazırlık maçı yapılmadan önce de TRT'deki programımda üstüne basa basa bunu gündeme getirdim. Montella'nın bu iki karşılaşmada 2024 Avrupa Şampiyonası'nda düşündüğü kadroyu ufak rotasyonlarla oynatması gerekiyordu. Ama tam tersini yaptı. Şimdi bakıyorum, Avusturya karşısında alınan farklı yenilgiden sonra kadro istikrarsızlığı rahatsızlığımızı medyada herkes gündeme getirmeye başladı. Montella için şu an kafamdaki en önemli soru, verdiği beyanat;dedi. Bu görüş bizim için en büyük tehlike. Madem ki bunu savunuyor, o zaman ben de şu örnekle karşılık vermek istiyorum.EURO 2024 yolunu 2 doğruyla getirdi.kendi takımında sürekli oynayan formda oyuncuları tercih etmesiydi.ise oynadığı takıma göre değil performansa göre yaptığı bu tercihlerle kimsenin forma garantisi olmadığının altını çizerek, adalet duygusunu hem takıma hem de ülkeye yaymasıydı. Ben başta olmak üzere herkes İsmail'in 6 numarada oynatılması, Abdülkerim Bardakcı'nın çağrılması, Yusuf Sarı hatta Samet Akaydın gibi güncel formu yüksek oyuncuların 11'e dahil edilmesi ile gelen başarıyı canı gönülden alkışladık. AncakBen bu dönemi Lale Devri psikolojisi olarak değerlendiriyorum. Semih Kılıçsoy kararı başta olmak üzere birçok yanlışla Milli Takım'ı yeniden tartışmaya açtı.Macaristan karşısındaki vasat futbolu ve yanlış tercihlerine tokadı Avusturya vurdu.