İşte Ronaldo’nun yeni bebeği: 2.5 milyon Euro değerindeki Ferrari Daytona’sı

Milli takım için Portekiz'e gelen Ronaldo, 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüldü. Portekizli yıldızın yeni otomobilinden sadece 599 adet üretildiği ifade ediliyor. 840 beygir ve 697 Nm tork üreten araç 0'dan 100 km hıza 2.85 saniyede çıkıyor.