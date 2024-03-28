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Giriş Tarihi: 28.3.2024 13:38

İşte Ronaldo'nun yeni bebeği: 2.5 milyon Euro değerindeki Ferrari Daytona'sı

İşte Ronaldo’nun yeni bebeği: 2.5 milyon Euro değerindeki Ferrari Daytona’sı

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Portekizli yıldız 2.5 milyon euro (87 milyon lira) değerindeki Ferrari Daytona SP3 ile Portekiz sokaklarında görüldü.

Al-Nassr'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, lüks araba koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Arabalara olan düşkünlüğü ile bilinen Ronaldo, yeni lüks otomobili Ferrari Daytona SP3 ile Portekiz sokaklarında görüntülendi.

Milli takım için Portekiz'e gelen Ronaldo, 2.5 milyon euroluk (87 milyon lira) Ferrari Daytona SP3 marka arabasıyla görüldü. Portekizli yıldızın yeni otomobilinden sadece 599 adet üretildiği ifade ediliyor. 840 beygir ve 697 Nm tork üreten araç 0'dan 100 km hıza 2.85 saniyede çıkıyor.

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İşte Ronaldo'nun yeni bebeği: 2.5 milyon Euro değerindeki Ferrari Daytona'sı
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