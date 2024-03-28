Manchester City iki genç yıldızı transfer etti! Cavan Sullivan & Christian McFarlane

Son Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City, altyapı transferlerine devam ediyor. Pep Guardiola'nın da onayıyla transfer çalışmalarını yürüten City, MLS'te forma giyen ve gelecek vaat eden iki genç oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Manchester City, MLS ekiplerinden Philadelphia Union'ın altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Cavan Sullivan'ın transferi için anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu anlaşmanın MLS tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu kaydedildi.

Cavan Sullivan'ın Manchester City ile sözleşme imzaladıktan sonra Philadelphia'nın A takımında forma giyebileceği ve 18 yaşına geldiğinde İngiliz ekibinde forma giyeceği belirtildi.

DİĞER TRANSFER CHRISTIAN MCFARLANE

City'nin bir diğer transferi de Christian McFarlane oldu. MLS ekibi New York City FC'de forma giyen 17 yaşındaki Christian McFarlane'in transferini Manchester City'nin kısa süre içinde bitireceği ve Cavan Sullivan gibi 18 yaşında geldiğinde genç oyuncunun takıma katılacağı kaydedildi.