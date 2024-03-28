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Giriş Tarihi: 28.3.2024 07:24 Son Güncelleme: 28.3.2024 07:26

Mertens'te Galatasaray taraftarına müjde!

Mertens’te Galatasaray taraftarına müjde!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a gelen ve burada şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi. Futbolu bırakacağı gündeme gelen Belçikalı yıldız, bir sene daha futbol oynayacağını açıkladı.

Galatasaray'da dünkü idman öncesi Zaha ile soruları yanıtlayan Mertens, geleceğiyle ilgili net bir mesaj verdi. Kariyerini noktalamayı düşünen ve yönetimin 1 yıl daha kalmasını istediği 36 yaşındaki Belçikalı yıldız, "Emeklilik hakkında günlerce, aylarca düşündüm. Çok antrenman ve maçlar var ama futbolu seviyorum. Sanırım bir sene daha devam edeceğim. Burada veya başka bir yerde, bir sene daha oynayacağım gibi duruyor. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum" diyerek Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi.

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Mertens'te Galatasaray taraftarına müjde!
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