Mertens’te Galatasaray taraftarına müjde!

Galatasaray'da dünkü idman öncesi Zaha ile soruları yanıtlayan Mertens, geleceğiyle ilgili net bir mesaj verdi. Kariyerini noktalamayı düşünen ve yönetimin 1 yıl daha kalmasını istediği 36 yaşındaki Belçikalı yıldız, "Emeklilik hakkında günlerce, aylarca düşündüm. Çok antrenman ve maçlar var ama futbolu seviyorum. Sanırım bir sene daha devam edeceğim. Burada veya başka bir yerde, bir sene daha oynayacağım gibi duruyor. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum" diyerek Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi.