Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır’la özel görüşme yapacak!

Trabzonspor'dan A Milli Takım'a çağrılan tek oyuncu olan Uğurcan Çakır, 6-1 kaybettiğimiz Avusturya maçında etkisiz bir performans sergilemişti. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sonucun ardından üzüntülü olan file bekçisi ile özel görüşme yapacak.

Milli maçın ardından morali hayli bozuk gözüken başarılı file bekçisi ile teknik direktör Abdullah Avcı özel olarak görüşecek. Fırtına'nın kaptanına moral verecek olan Avcı, hem lig 3.'lüğü hem de Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda Uğurcan'ın yeniden form tutması için elinden geleni yapacak.



