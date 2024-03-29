Barış Alper Yılmaz rekora doğru gidiyor!

Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da vazgeçilmezi oldu. Türkiye'nin son 8 maçının hepsinde süre alan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, bu sezon ise toplamda 54 maça ulaştı.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper'in performansını ödüllendiren Galatasaray Yönetimi, milli oyuncunun 10 milyon TL olan ücretini 16.5 milyon TL'ye çıkardı ve oyuncusuna moral aşıladı.