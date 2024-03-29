Karagümrük’le yenişemedi: 1-1

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üper Lig'e verilen milli arayı özel maçlarla değerlendiren Beşiktaş, Buducnost'u 5-1 yenmişti. Siyah-beyazlılar dün Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Ersin, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Muleka, Ghezzal, Fernandes, Cenk, Aboubakar 11'iyle başlayan Kartal, ilk yarıyı 25. dakikada Emre Mor'un pasında fileleri bulan Lasagna'nın golüyle 1-0 geride kapattı. Skoru 61'de Ghezzal eşitledi: 1-1.
Beşiktaş'ta Al-Musrati riske edilmezken, bel ağrısı bulunan Ante Rebic kadroda yer almadı.