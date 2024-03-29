Xavi iki gazeteciye dava açtı! "Şampiyonlar Ligi'nin Soytarıları" demişlerdi...

XAVI DAVA AÇTI

Marca gazetesine göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi, geçtiğimiz haftalarda kendisi hakkında yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle gazeteci Manuel Jabois ve Javier Miguel'e yönelik dava açtı. Bu yasal işlemin nedeni, 'El País'te çalışan gazeteci Jabois'nın 'El Larguero' adlı radyo programında yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor.

'SOYTARILAR' DEMİŞLERDİ

Xavi, Barcelona'yı 'Şampiyonlar Ligi'nin soytarıları' olarak niteleyen eleştirilere de tepki göstermişti. Napoli karşısında alınan kayda değer zaferden sonra düzenlediği basın toplantısında bu eleştirilere yanıt veren İspanyol hoca, medya tarafından haksız bir şekilde eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

Xavi, Napoli maçından sonra konuyla ilgili, "Oyunculara sakin olmalarını söyledim, bugün kimse ölmeyecekti. Basın bizim Şampiyonlar Ligi'nde soytarı olduğumuzu söylüyordu, gazeteciler haksız eleştirilerde bulunuyordu. Bu gerekli miydi? Hâlâ soytarı mıyız?" sözlerini sarf etmişti.