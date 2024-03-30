Bu çocuk milli servet

2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan, Zihinsel Performans Antrenörü/Mentor Prof. Dr. Turgay Biçer, Türk futbolunda son zamanlarda yaşanan olayların psikolojik yönünü,için yorumladı… Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesi sonrası yaşanan krizi değerlendiren Biçer, "Yaş olarak küçük ama profesyonel bir ligde oynuyor.Bu çocuklar milli servet, geleceğe bir yatırım. Semih de güçlü durup bu tarz problemleri mesele haline getirmeden çözmeyi öğrenmeli.Semih, sorumluluk alıp kendi hayatının dümenine geçmeli. Böyle şeylerden gücenmemeli" dedi.Real Madrid'de fazla süre almadığı için İspanyol medyasında sürekli gündem olan milli futbolcu Arda Güler için aceleci davranmanın yanlış olacağını vurgulayan Biçer, "Bunlar 17-18 yaşında dünya çapında süper yetenek olsalar dahi henüz daha çocuklar, bunu unutmayalım. Zihinsel olgunluk olmadan yol almak zor. Yavaş yavaş bir yerlere getirilmeli. Arda'da izlenen yol, insanlar tepki gösterse de doğru. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmayan birisini 90 dakika oynatırsanız, o futbolcuyu kaybedersiniz. Ancelotti ne zaman oynatacağını bilir. Arda'ya şu an orada fiziksel ve psikolojik testler yapılıyor. Sonuçlarını kim biliyor da konuşuyor" diye konuştu.Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olumsuz olayları da değerlendiren Turgay Biçer, şu ifadeleri kullandı: "Futbolu bambaşka bir noktaya taşırsanız, futbol futbol olmaktan çıkar. Futbolun kendisi temiz, futbolun suçu yok… Suç, işi bu noktaya getirenlerde. Hakemlerin üstünde aşırı derecede baskı var. Bu baskıya dayanamıyorlar. Bundan yöneticiler de hakemler de futbolcular da herkes nasibini alıyor. Dolayısıyla sahalar savaş alanında dönüyor. Sahaya giren adamı bir kere tutup,diye psikiyatri kliniğine götürmen lazım."10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın üstündeki baskıya da değinen Prof. Dr. Biçer, "İsmail Kartal şu anda sadece rakiplerine ve futbolcularına konsantre olmalı, eleştirilere aldırış etmemeli. Şampiyon olmak için şampiyonluk unsurlarını yaratmak lazım. Başarı eşittir şampiyonluk mudur? Bence değildir. Türkiye, bu düşünceden kurtulmalı. Mesela doktor ameliyattan çıkmış çok başarılı bir ameliyat oldu demiş ama hasta ölmüş, nasıl olacak? Başarı kime, neye göre başarıdır?" ifadelerini kullandı.