Euro 2024’te 13. favori Türkiye

EURO 2024 için tüm ülkelerde geri sayım sürerken, turnuva için favoriler listesi de paylaşılmaya başlandı. A Milli Takımımızın Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile F Grubu'nda mücadele edeceği zorlu turnuvada Ay-Yıldızlılar, organizasyonun 13. şampiyonluk favorisi olarak gösterildi.
14 Haziran-14 Temmuz arasında Almanya'da düzenlenecek turnuva için yapılan değerlendirmede sıralama şöyle oluştu: 1-Fransa, 2-Portekiz, 3-Belçika, 4-İngiltere, 5-Almanya, 6-İspanya, 7-İtalya, 8-Macaristan, 9-Avusturya, 10-Hollanda.