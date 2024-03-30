Galatasaray hariç bütün kulüpler ‘Ali Koç’ dedi

Birliği dün bir toplantı gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa eden Ali Koç'un, göreve döndüğünü söyledi. Koç'un ayrılma talebini kabul etmediklerini ifade eden Yıldırım, "Devam etmesi için destek verdik. O da bizi kırmadı ve devam edeceğini söyledi" şeklinde konuştu. Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç daAli Koç'a, teklifimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz" dedi. Kulüpler Birliği'den de yazılı açıklama yapıldı:Koç'un devam etmesi yönünde fikir beyan etmeyen tek kulübün Galatasaray olduğu öğrenildi.