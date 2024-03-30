Meler’e görev yok

SÜPER Lig'in 31. haftasının hakemleri açıklandı. MHK, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çalan Halil Umut Meler'e bu hafta görev vermedi. Lider G.Saray'ın, Hatay ile oynayacağı mücadeleyi ise Ali Şansalan yönetecek. Hakemler ve maçlar şöyle:
2 NİSAN SALI:
17.00.... İstanbulspor-Ç.Rizespor:........Alper Akarsu
20.30.... Galatasaray-Hatayspor:...........Ali Şansalan
20.30.... Gaziantep FK-Alanyaspor:........Ümit Öztürk
20.30.... Antalyaspor-Ankaragücü:.......Çağdaş Altay
ÇARŞAMBA
17.00.... Sivasspor- Karagümrük:....... Turgut Doman
20.30.... Konyaspor-Trabzonspor:....Atilla Karaoğlan
20.30.... Kayserispor-Kasımpaşa:..Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe- Adana Demir:......Arda Kardeşler
PERŞEMBE
20.30.... Samsun- Pendikspor:....... Bahattin Şimşek
20.30.... Başakşehir-Beşiktaş:.............Zorbay Küçük