Meler’e görev yok

SÜPER Lig'in 31. haftasının hakemleri açıklandı. MHK, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çalan Halil Umut Meler'e bu hafta görev vermedi. Lider G.Saray'ın, Hatay ile oynayacağı mücadeleyi ise Ali Şansalan yönetecek. Hakemler ve maçlar şöyle:2 NİSAN SALI:17.00.... İstanbulspor-Ç.Rizespor:........Alper Akarsu20.30.... Galatasaray-Hatayspor:...........Ali Şansalan20.30.... Gaziantep FK-Alanyaspor:........Ümit Öztürk20.30.... Antalyaspor-Ankaragücü:.......Çağdaş AltayÇARŞAMBA17.00.... Sivasspor- Karagümrük:....... Turgut Doman20.30.... Konyaspor-Trabzonspor:....Atilla Karaoğlan20.30.... Kayserispor-Kasımpaşa:..Ömer Faruk Turtay20.30 Fenerbahçe- Adana Demir:......Arda KardeşlerPERŞEMBE20.30.... Samsun- Pendikspor:....... Bahattin Şimşek20.30.... Başakşehir-Beşiktaş:.............Zorbay Küçük