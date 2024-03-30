Milli futbolcu Can Uzun’un 2 golü galibiyete yetmedi

Almanya Bundesliga 2'nin 27'nci haftasında Hertha Berlin ile Nürnberg karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 3-3 beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 44'üncü dakikada Marten Winkler, 54 ve 56'ncı dakikada Haris Tabakovic attı. Nürnberg'in gollerini ise 14 ile 46'ncı dakikada Can Uzun ve 33'üncü dakikada Lukas Schleimer kaydetti. Attığı 2 gol ile takımına önemli katkı sağlayan Can Uzun bu mücadelede 85 dakika forma giydi.

Bu karşılaşmanın ardından Hertha Berlin, 38 puana yükselirken; Nürnberg puanını 37 yaptı.

CAN UZUN'DAN 18 GOL, 3 ASİST

18 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun sezonun geride kalan kısmında Nürnberg formasını 26 maçta giydi. Bu karşılaşmalarda 18 gol atan genç futbolcu, 3 de asist katkısı sağladı.